Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева поздравила белорусов с Днём Независимости

Подобные масштабные праздники для артиста – трудоёмкий процесс или же Вы уже привыкли купаться в этой атмосфере.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно, привыкла, и такие масштабные праздники, как День Независимости, – ощущаешь такой прилив энергии, патриотизма, единения со своей страной.

Когда Вы ощутили, что у Вас получается так проникновенно петь песни о Беларуси?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда только начала петь, признаюсь честно. Наверное, это всё с опытом: когда ты многое увидел, многое прочувствовал. Особенно, когда у меня происходили встречи с многочисленными аудиториями разными: из глубинки, и в больших городах, по всей нашей Беларуси. И за рубежом, когда ты видишь отношение к нашей белорусской песне. И как они удивляются нашему лиризму, мелодизму, такой простоте, чистоте, гармоничности, – конечно, это проникает уже насквозь.

А песни… Я благодарна их авторам, композиторам, музыкантам, которые со мной работают, своему продюсеру за то, что столько прекрасных песен они мне написали. Наверняка у них было ощущение, что именно я должна спеть эту песню. Ни одна песня не писалась просто на заказ. Они просто пришли ко мне, и я поняла, что, действительно, это моё и мне нужно это спеть.