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19 января в Минске будут чествовать меценатов, нацеленных на развитие культуры Беларуси

19 января 2015 08:19
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Новости Беларуси. Инвестиции в искусство: 19 января в Минске будут чествовать меценатов, нацеленных на развитие культуры Беларуси. Так, только  за 2014 год помощь республиканским проектам оказали более 40 компаний и предприятий. Среди них как государственные, так и частные организации.

За значимый вклад в искусство их 19 декабря отметят дипломами. К слову, кандидатов на звание лучшего определяли руководители самих театров и музеев. Всего за прошедший год меценаты вложили в развитие культуры Беларуси около 50 млрд белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
В Беларуси, скажем так, традиция, — вложение средств частными лицами в культуру, в создание каких-то памятников архитектуры, они имеет очень давнюю традицию. И то, что они сейчас возрождаются на новом уровне — это очень важно. Помогают разным культурным проектам наши ведущие банки, промышленные предприятия. 

# Культура # Ирина Дрига # Историко-культурные ценности Беларуси

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