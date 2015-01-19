Новости Беларуси. Инвестиции в искусство: 19 января в Минске будут чествовать меценатов, нацеленных на развитие культуры Беларуси. Так, только за 2014 год помощь республиканским проектам оказали более 40 компаний и предприятий. Среди них как государственные, так и частные организации.

За значимый вклад в искусство их 19 декабря отметят дипломами. К слову, кандидатов на звание лучшего определяли руководители самих театров и музеев. Всего за прошедший год меценаты вложили в развитие культуры Беларуси около 50 млрд белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

В Беларуси, скажем так, традиция, — вложение средств частными лицами в культуру, в создание каких-то памятников архитектуры, они имеет очень давнюю традицию. И то, что они сейчас возрождаются на новом уровне — это очень важно. Помогают разным культурным проектам наши ведущие банки, промышленные предприятия.