Солисты ансамбля народной музыки «Бяседа» в программе «УТРО» на СТВ

Я думаю, что в вашем коллективе не просто артисты, им с рождения присущ этот артистизм. Песни и танцы в вашем коллективе - это не профессия, а скорее как образ жизни. Это так?

Татьяна Лазовская, солистка «Ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Да. В нашем коллективе артист настолько своеобразный. У каждого артиста в нашем ансамбле с детства была мечта: он хотел быть на сцене. А именно петь, дарить музыку, всё своё сердце отдавать зрителю. Сочетать все самые добрые и гармоничные качества

Как вы попали в коллектив?

Татьяна Лазовская, солистка «Ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Я ещё училась на втором курсе музыкального училища у Леонида Константиновича. Я тогда ещё была в совсем юном возрасте. Он услышал мой голос и пригласил меня работать в коллектив. Для меня это было очень почетно. Он так мне и сказал: «Я Вас хочу пригласить работать в ансамбль «Бяседа. Вы согласны?» Я очень счастлива, что вливлась в этот коллектив.

Валентин Кириленко, солист «Ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Я считаю, что у Леонида Константиновича - внутреннее чутье по поводу каждого артиста. После окончания Института культуры я прослушивался у Леонида Константиновича. И он сказал: «Да, я беру тебя!» Уже 15 лет будет, как я работаю в этом коллективе.

Татьяна Лазовская, солистка «Ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Он когда пишет музыку, уже чувствует тембр каждого артиста и солиста. Представляете? Он пишет песню и уже представляет то, как она у него будет звучать.

Юлия Савченко, солистка «Ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Когда я впервые попала в коллектив, я была просто без ума от этой энергетики, от того, какой посыл даёт ансамбль «Бяседа».