Старый Новый год в деревне Семежево: «Цари» в гостях, битва, угощения и слова «Коляда пришла!»

Новости Беларуси. Праздновать так по-царски! Отмечать Новый год в ночь с 13 на 14 января для славян стало традицией. Причиной двойной порции веселья стала смена Юлианского календаря. Со словами «Коляда пришла!» ряженые ходят по дворам, поют песни на радость хозяевам и желают благополучия и процветания их дому. История праздника уходит своими корнями далеко в прошлое. Тем не менее в каждой местности сохранились свои уникальные особенности.

Старый Новый год, как многие его привыкли называть, в Беларуси не просто дата в календаре. В ночь с 13 на 14 по всей стране ждут в гости ряженых, которые, согласно народным поверьям, несут в дом мир, согласие и богатство. Жители же деревни Семежево Копыльского района в гости ждут «Царей», не иначе.

Надежда Ромашко:

Ждем. Покупаем конфеты, деньги даем, чтобы пришли и спели песни.

Мария Харкович:

Я люблю такие праздники, люблю гостей принимать, «Царей».

Мария Петровна «Царей» встречает каждый год. Дети давно выросли, разъехались. Но на праздник, как полагается, мама всех ждет домой. И к вечеру у хозяйки уже и стол накрыт, и гости на пороге.

Мария Куляшова:

Сколько живу, столько и смотреть прихожу. Каждый год стараюсь. Интересно все.

Уникальный обряд в этих краях сохранился с XVIII века. В те времена недалеко от деревни стояли части царской армии. В канун Нового года солдаты показывали местным жителям веселое представление, за что хозяева их одаривали угощениями.

Спустя три столетия раз в год по улицах Семежево эта история оживает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все роли распределены исключительно среди молодых неженатых парней, и девушкам в их компании не место. Многовековые традиции исправно берегут с точностью до мельчайших подробностей.

На радость хозяевам и всем собравшимся в доме Марии Петровны разгорается битва. Царь Максимилиан сражается с Мамаем.

Дальнейшие действия разворачиваются по сценарию народной драмы «Царь Максимилиан», которая наиболее точно описывает события тех лет и, по одной из версий, является прародителем уникального обряда.

В качестве благодарности за красочное представления хозяйка для дружины собирает в дорогу провиант.

Вот так, от дома к дому, до поздней ночи ряженые поздравляют своих односельчан.

С 2009 года обряд «Колядные Цари» внесен в Список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Не исключено, что в скором будущем к нему присоединятся и другие самобытные и уникальные в своем роде белорусские традиции.

Александр Шавель, заведующий культурно-образовательного отдела Государственного музея народной архитектуры и быта:

У нас очень богатая культура и очень много традиций различных. В ближайшее время будет подано еще несколько заявок, несколько коллективов на это всемирное наследие.