За 2014 год в сферу культуры Беларуси спонсорами было вложено около 50 млрд рублей

Новости Беларуси. За 2014 год в сферу культуры спонсоры вложили около 50 млрд белорусских рублей. Помощь была оказана значимым культурным проектам, новаторским инициативам, а также при возрождении историко-культурных памятников Беларуси.

Проекты республиканского уровня поддержали более 40 компаний и предприятий Беларуси. Среди них как государственные, так и частные организации.

Например, «Славянский базар» в Витебске каждый год привлекает не один десяток спонсоров. Такая помощь со стороны покрывает большую половину затрат на организацию фестиваля.

Для Национального театра имени Янки Купалы проектом, который заметили, стал нашумевший спектакль «Пан Тадэвуш». Именно им заинтересовались меценаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:

Наша премьера этого года – «Пан Тадэвуш» – это очень большой проект, сложный. Там работает практически вся труппа Купаловского театра. Мы смогли выехать, в Париже показать этот проект. И это было все за счет спонсорской помощи.

Творческих проектов всегда будет много. И они дорогостоящие. А если мы еще привлекаем людей со стороны, то это должны быть большие финансовые затраты.