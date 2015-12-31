15 уникальных работ в Музее истории города Минска представил скульптор Сергей Оганов

Новости Беларуси. 15 уникальных работ в Музее истории города Минска столичной публике представил известный скульптор Сергей Оганов. Произведения автора сопровождают графические изображения иллюстратора Владимира Довгяло.

В сюжетной линии – события давно минувших лет. Это и Грюнвальдская битва, и сражение на Немиге, и сон Гедимина. Героями выставки по праву можно назвать известных исторических деятелей. В экспозиции – работы из мрамора, бронзы и пластика.

Прикоснуться к истории можно будет до 31 января включительно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Оганов, скульптор:

Мне просто очень интересна сама тема истории. Не только Беларуси, но и вообще историческая тематика, потому что у меня есть ряд работ на историческую тему, связанную с Грецией, Римом. Мне интересно было делать не чтобы это были реплики музейные, а какие-то образы переосмысления, трансформации. То есть, допустим, лики предков – это наши князья от Миндовга до Витовта.