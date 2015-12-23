Новости Беларуси. Мир глазами художника. В Национальном историческом музее открылась выставка политической сатиры и бытовой карикатуры. Здесь представлены работы художника-графика и обозревателя газеты «СБ – Беларусь сегодня» Олега Карповича. Его тексты и рисунки еженедельно появляются на страницах прессы.

Темы публикаций — самые злободневные. Через призму видения художника и журналиста — политики, известные дипломаты и важнейшие мировые события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Карпович, художник-график, обозреватель газеты «СБ – Беларусь сегодня»:

Каждый день что-то в мире происходит. Рисуешь — пишешь, рисуешь — пишешь, рисуешь. К концу недели собираются четыре, пять тем, выбираешь главную. К концу недели уже, когда номер надо сдавать, когда идет мой материал, к этому времени уже определяется главная тема недели.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ – Беларусь сегодня»:

Одно дело написать, а другое дело еще и добавить визуальную сторону. И тогда портрет человека, портрет явления в совершенно в ином масштабе предстает.