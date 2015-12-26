«Держись за облака» – новый проект киностудии «Беларусьфильм»: история лэповцев-спасателей

Улицы Минска, его дома и проспекты уже давно стали постоянными декорациями к многочисленным фильмам и сериалам. Город – как огромная киноплощадка. По неофициальным данным, в Минске за последний год отсняли более 30 кинематографических проектов.

В очередной раз площадкой для съемок стал Национальный аэропорт. Новый проект киностудии «Беларусьфильм» – многосерийный фильм «Держись за облака» режиссера Романа Гапанюка, известного зрителю по семейным драмам «Особый случай» и «Верное средство».

Роман Гапанюк, режиссер:

«Держись за облака» – это восьмисерийный фильм. Сериал с такой достаточно оригинальной структурой. Там есть шесть главных героев. В первой и восьмой серии все герои, а внутренние шесть серий – это история каждого. Представьте, что сейчас вырубится свет во всем городе, что это будет? Это катастрофа. Решить этот вопрос может несколько человек, и вот это и есть наши герои, они спасатели.

Лэповцы – это рабочие, которые возводят линии электропередачи.

Действия сегодняшнего эпизода, как и в реальности, происходят в канун Нового года.

Андрей Кочинов, актер:

В связи с тем, что у нас задержался рейс, мы будем в хорошем настроении знакомиться с красивыми девчонками, потому что настроение предновогоднее, праздничное. Аэропорт – это всегда праздник, потому что мы все время куда-то двигаемся, куда-то летим.

Анастасия Минаева, актриса:

Мы три девушки, которые едут отдыхать на Новый год за границу. С нами знакомятся молодые люди.

Ольга Ценко, актриса:

Это Новый год, хорошее настроение у всех, предстоящее путешествие, конечно же, задержка рейса. Без шампанского никак не обойтись, а тем более без девушек.

Дальнейшие съемки фильма «Держись за облака» будут проходить в Белгосцирке, на полигонах Министерства энергетики и в других местах города Минска. Опасные трюки, каскадеры высокого уровня, погони, драки – картина обещает быть весьма волнующей.

В 2017 году фильм смогут увидеть на всех телеканалах Беларуси, России, Украины и Казахстана, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Гапанюк, режиссер:

Я хочу поздравить всех зрителей, всех жителей Республики Беларусь с Новым годом. Новый год – это новые возможности, вступление в новый период. Удачи вам всем, ребята.

Андрей Кочинов, актер:

Дорогие минчане, дорогие белорусы, дорогие жители и гости нашего города, государства. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам прекрасного настроения, хорошей атмосферы в семье и в душе. И, конечно, праздника, салюта и, что немаловажно, снега, побольше нам снега.

Девушки-актрисы:

Будьте счастливы в новом году.