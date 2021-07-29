Александр Ефремов о премьере «Дяди Вани»: с огромным трепетом и волнением взялись за эту постановку

30 лет народный артист Беларуси возглавляет заслуженный коллектив страны. «Дядя Ваня» – одно из самых известных произведений мирового театрального репертуара. На сцене заслуженные артисты Беларуси, актеры театра и кино. Репетиции спектакля начались еще в мае.

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:

Во всем мире его ставят везде, ставят часто, ставят с интересом, разнообразно. Естественно, и наш театр не мог пройти мимо Антона Павловича Чехова. Мы с удовольствием, с огромным трепетом и волнением взялись за постановку эту.

Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»