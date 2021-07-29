Александр Ефремов о премьере «Дяди Вани»: с огромным трепетом и волнением взялись за эту постановку
Новости Беларуси. На сцене Театра-студии киноактера состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Постановкой по пьесе Антона Чехова театральная семья отметила 70-летней юбилей режиссера, художественного руководителя Александра Ефремова.
30 лет народный артист Беларуси возглавляет заслуженный коллектив страны. «Дядя Ваня» – одно из самых известных произведений мирового театрального репертуара. На сцене заслуженные артисты Беларуси, актеры театра и кино. Репетиции спектакля начались еще в мае.
Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:
Во всем мире его ставят везде, ставят часто, ставят с интересом, разнообразно. Естественно, и наш театр не мог пройти мимо Антона Павловича Чехова. Мы с удовольствием, с огромным трепетом и волнением взялись за постановку эту.
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На счету белорусского режиссера Александра Ефремова несколько десятков кинопроектов. В театральном списке эта работа седьмая.