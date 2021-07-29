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Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»

29 июля 2021 14:17
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Новости Беларуси. На сцене Театра-студии киноактера состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Постановкой по пьесе Антона Чехова театральная семья отметила 70-летней юбилей режиссера, художественного руководителя Александра Ефремова.

Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»-1

Ирина Нарбекова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я мечтала когда-нибудь еще раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова, которого я безумно люблю. И вот такое счастье. Никогда не играла возрастные роли – старуху-мать главного героя. Роль не очень большая, но она по психологизму, по внутреннему своему стержню достаточно серьезная, достаточно глубокая.

Александр Ефремов о премьере «Дяди Вани»: с огромным трепетом и волнением взялись за эту постановку

Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»-4

На счету белорусского режиссера Александра Ефремова несколько десятков кинопроектов. В театральном списке эта работа седьмая.

# Театр # Культура # Ирина Нарбекова # Александр Ефремов # Фотофакт

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