Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»
Новости Беларуси. На сцене Театра-студии киноактера состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Постановкой по пьесе Антона Чехова театральная семья отметила 70-летней юбилей режиссера, художественного руководителя Александра Ефремова.
Ирина Нарбекова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я мечтала когда-нибудь еще раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова, которого я безумно люблю. И вот такое счастье. Никогда не играла возрастные роли – старуху-мать главного героя. Роль не очень большая, но она по психологизму, по внутреннему своему стержню достаточно серьезная, достаточно глубокая.
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