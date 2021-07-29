Ирина Нарбекова: «Я мечтала когда-нибудь ещё раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова»

Ирина Нарбекова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я мечтала когда-нибудь еще раз соприкоснуться с творчеством Антона Павловича Чехова, которого я безумно люблю. И вот такое счастье. Никогда не играла возрастные роли – старуху-мать главного героя. Роль не очень большая, но она по психологизму, по внутреннему своему стержню достаточно серьезная, достаточно глубокая.

Александр Ефремов о премьере «Дяди Вани»: с огромным трепетом и волнением взялись за эту постановку