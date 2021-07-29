Премьера в Купаловском. Покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя

Новости Беларуси. Премьера в Купаловском. Вечером 29 июля на сцене старейшего театра Беларуси покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонсируя спектакль, его режиссер Даниил Филиппович раскрыл некоторые детали. Например, пол в постановке будет зеркальным. Задумка в том, чтобы герои могли посмотреть на себя со стороны.

Канон пьесы сохранен, как и текст произведения, однако творческая команда обещает немало неожиданных драматургических поворотов.