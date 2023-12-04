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Фольклор в современной обработке. Необычный музыкальный проект презентовали в Минске

04 декабря 2023 07:33
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Ансамбль «Белые росы» презентовал для столичных зрителей проект, основанный на белорусском фольклоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фольклор в современной обработке. Необычный музыкальный проект презентовали в Минске-1

В основе традиционные обряды, танцы и песни. «Сказки Беларуси» – это 18 номеров: два оркестровых произведения, балетные и вокальные выступления. При создании программы главной задачей стало привлечь внимание молодежи к жанру народно-сценического танца, музыки и песни. Поскольку именно фольклор помогает передать исторический опыт и духовные ценности.

Фольклор в современной обработке. Необычный музыкальный проект презентовали в Минске-4

Вера Войнова, директор-художественный руководитель ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»:
Мы специально создали этот проект, чтобы он был интересен молодежи, мы специально здесь собрали музыкальный кроссовер богатейший: и современных семплов, и в сочетании разных коллективов. Это и камерный оркестр, и наш оркестр народных инструментов. Сделали зрелищный видеоконтент, чтобы подать это как шоу. Не просто как концертную программу, которую все привыкли видеть.

Фольклор в современной обработке. Необычный музыкальный проект презентовали в Минске-7

Первыми творческий эксперимент смогли увидеть в Гродно. А в ближайшее время «Сказки Беларуси» смогут увидеть и в пяти российских городах.

# Культурные традиции # Культура # Фотофакт

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