Фольклор в современной обработке. Необычный музыкальный проект презентовали в Минске

В основе традиционные обряды, танцы и песни. «Сказки Беларуси» – это 18 номеров: два оркестровых произведения, балетные и вокальные выступления. При создании программы главной задачей стало привлечь внимание молодежи к жанру народно-сценического танца, музыки и песни. Поскольку именно фольклор помогает передать исторический опыт и духовные ценности.

Вера Войнова, директор-художественный руководитель ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»:

Мы специально создали этот проект, чтобы он был интересен молодежи, мы специально здесь собрали музыкальный кроссовер богатейший: и современных семплов, и в сочетании разных коллективов. Это и камерный оркестр, и наш оркестр народных инструментов. Сделали зрелищный видеоконтент, чтобы подать это как шоу. Не просто как концертную программу, которую все привыкли видеть.