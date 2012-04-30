1 мая центром праздничных торжеств в Минске станет парк имени Янки Купалы

Новости Беларуси. Завтра белорусы отметят Первомай. Центром торжеств в столице станет парк имени Янки Купалы. Здесь ровно в полдень пройдет массовый митинг с участием всех трудовых коллективов города. Кульминацией станет трехчасовой гала-концерт с участием известных белорусских исполнителей.

В других парках также пройдут развлекательные программы. Площадки для массовых гуляний обустроят в каждом районе города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

каждый работник на своем месте достойно трудится. Вот это, как итог, который мы должны подвести завтра. И в честь этого праздника мы проводим мероприятия на предприятиях, во многих местах обновляются доски почета, аллеи славы. Я знаю, что будет открыта республиканская доска почета, где будут представлены достойные предприятия. 1 мая мы также постарались, чтобы быть вместе.

Массовые гуляния пройдут и в областных центрах. В Гродно профсоюзы во время традиционного митинга будут чествовать представителей трудовых династий, а в Бресте определят номинантов премии «Человека года». В парках Витебска, Могилева и Гомеля пройдут маевки с концертами и викторинами.