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1 июля в Гомель привезут православную святыню - частицу мощей святого князя Владимира

01 июля 2013 10:00
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Новости Беларуси. Путешествие православной святыни по белорусской земле. Частица мощей святого князя Владимира 1 июля прибудет в Гомель. Увидеть их верующие смогут в кафедральном соборе Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В храме круглосуточно будут совершаться молебны. Затем частицу мощей перевезут в Мозырь, где она пробудет до 4 июля. 

Имя киевского князя Владимира связано с принятием христианства как государственной религии Киевской Руси в 988 году.  Святыня привезена в Беларусь из России в преддверии празднования 1025-летия Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Максим Колеватов, священник кафедрального собора Святых первоверховных апостолов Петра и Павла:
Для нас он стал равным апостолам. Как апостолы после праздника Пятидесятницы отправились в разные части света для проповеди христианства, так и он посодействовал просвещению и крещению всей Руси.

# Культура # Религия # Иконы, образа и мощи # Мощи

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