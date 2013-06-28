Прямой эфир

Узда готовится принять областной праздник «Дожинки-2013»

28 июня 2013 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минской области. Узда готовится принять областной праздник тружеников села «Дожинки-2013». Сейчас город напоминает одну большую стройку. Десятки организаций, сотни людей работают над тем, чтобы достойно встретить гостей со всей Минщины.

К празднику в районном центре появится современный Дворец культуры. Его строительство идет полным ходом. Под одной крышей разместится музыкальная школа, библиотека, зал торжеств. Эпицентром фестиваля станет бульвар Дзержинского. По задумке архитекторов, он превратится в пешеходную зону. Здесь установят эксклюзивные фонтаны и обустроят площадь Кондрата Крапивы.

Приветствовать горожан будут герои басен белорусского драматурга. Другой вид приобретут и городские многоэтажки. Горожане уже живут предвкушением праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Герман, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Кровля скатная во всех домах, металлочерепицей будет покрыта. Все дома будут отштукатурены и раскрашены, они будут вписываться в проект Дома культуры и бульвара Дзержинского. Это уникальная возможность для Узды, чтобы навести красивый порядок для будущего.

# Культура # Достопримечательности Беларуси # Дожинки 2013 # Узденский райисполком # Владимир Герман

Другие новости рубрики

Все новости
27 июня в замковом комплексе «Мир» пройдет международный исторический фестиваль
27 июня 2013 10:00

27 июня в замковом комплексе «Мир» пройдет международный исторический фестиваль

В Несвиже проходят «Вечера Большого театра»
22 июня 2013 17:20

В Несвиже проходят «Вечера Большого театра»

В Стародорожском районе открылся археологический лагерь. Дети делают сенсационные находки
21 июня 2013 16:25

В Стародорожском районе открылся археологический лагерь. Дети делают сенсационные находки