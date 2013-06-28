Узда готовится принять областной праздник «Дожинки-2013»

Новости Минской области. Узда готовится принять областной праздник тружеников села «Дожинки-2013». Сейчас город напоминает одну большую стройку. Десятки организаций, сотни людей работают над тем, чтобы достойно встретить гостей со всей Минщины.

К празднику в районном центре появится современный Дворец культуры. Его строительство идет полным ходом. Под одной крышей разместится музыкальная школа, библиотека, зал торжеств. Эпицентром фестиваля станет бульвар Дзержинского. По задумке архитекторов, он превратится в пешеходную зону. Здесь установят эксклюзивные фонтаны и обустроят площадь Кондрата Крапивы.

Приветствовать горожан будут герои басен белорусского драматурга. Другой вид приобретут и городские многоэтажки. Горожане уже живут предвкушением праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Герман, заместитель председателя Узденского райисполкома:

Кровля скатная во всех домах, металлочерепицей будет покрыта. Все дома будут отштукатурены и раскрашены, они будут вписываться в проект Дома культуры и бульвара Дзержинского. Это уникальная возможность для Узды, чтобы навести красивый порядок для будущего.