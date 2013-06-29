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В Бобруйске стартовал международный фестиваль «Венок дружбы»

29 июня 2013 14:12
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Новости Беларуси. В Бобруйске стартовал международный фестиваль «Венок дружбы». В форуме принимают участие творческие коллективы из 18 стран.

Концерты пройдут на открытых и закрытых площадках города. В программе  и «Вечер дружбы», на котором каждый участник форума презентует национальные блюда. Подарком для гостей в День города, который проходит 29 июня, станет выступление звездных российских групп.

Фестиваль проводят в городе на Березине уже 11-й год. Форум помогает сохранить лучшие традиции, а также демонстрирует  достижения национальной мировой культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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