27 июня в замковом комплексе «Мир» пройдет международный исторический фестиваль

Новости Беларуси. Международный исторический фестиваль «Наследие Веков» стартует 27 июня в замковом комплексе «Мир». Он соберёт лучших представителей клубов реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши и Австрии.

В программе: рыцарские турниры, состязание лучников и арбалетчиков, массовые бои и постановочное сражение. Окунуться в атмосферу средневековья помогут музыканты и танцоры.

Этот исторический форум по своим масштабам не имеет аналогов в Беларуси. В 2013 году он пройдёт уже в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.