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27 июня в замковом комплексе «Мир» пройдет международный исторический фестиваль

27 июня 2013 10:00
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Новости Беларуси. Международный исторический фестиваль «Наследие Веков» стартует 27 июня в замковом комплексе «Мир». Он соберёт лучших представителей клубов реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши и Австрии.  

В программе: рыцарские турниры, состязание лучников и арбалетчиков, массовые бои и постановочное сражение. Окунуться в атмосферу средневековья помогут  музыканты и танцоры.

Этот исторический форум по своим масштабам не имеет аналогов в Беларуси. В 2013 году он пройдёт уже в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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