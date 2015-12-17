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Реконструкция «Беларусьфильма» завершится к концу 2016 года

17 декабря 2015 13:35
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Новости Беларуси. Современные павильоны, новейшее оборудование и головокружительные декорации. Реконструкция белорусской «фабрики грез» завершится уже через год. В обновленных зданиях киностудии «Беларусьфильм» режиссеры смогут снять настоящий экшн, фантастику или боевик. Чтобы к воплощению  замыслов мастера экранных искусств приступили вовремя, на площадке сейчас трудятся около 200 строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Поршнев, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
С сентября-октября активно вышло огромное количество рабочих, которые ведут работы отделочные. Параллельно идет работа еще — на студии есть два тысячных павильона и 300-метровый павильон, которые сейчас стоят без крыш, но вот сейчас их будут накрывать.

Сегодня мастера экранных искусств отмечают День белорусского кино. В честь праздника в столичных кинотеатрах покажут работы молодых режиссеров, которые были отмечены на многих международных фестивалях. На большой экран выйдут такие ленты, как «Белорусский психопат» и «Гости».

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
У нас засталася ўласная нацыянальная кінастудыя. Пры гэтым у Беларусі развіваецца таксама і прыватная кінавытворчасць, з’яўляецца моладзь. Актыўна яна заяўляе пра сябе ў нейкіх кароткаметражных фільмах у нацыянальным конкурсе, які праходзіў на «Лістападзе». Хацелася б, каб гэтыя людзі прыходзілі ў вялікае кіно.

# Кино # Беларусьфильм # Ирина Дрига # Игорь Поршнев

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