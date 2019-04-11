Высшее общество и Хеллбой. Что смотреть в кино: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждет космический хоррор с Робертом Паттинсоном, а также приключения Хеллбоя – демона-супергероя, спасающего человечество.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждет космический хоррор с Робертом Паттинсоном, а также приключения Хеллбоя – демона-супергероя, спасающего человечество.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Фото: imdb.com
Экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. На его борту – преступники, которые отбывают пожизненный срок. У одного из них – Монте – на корабле рождается девочка, которая изменит его жизнь.
Антон Коляго:
Злой космический хоррор от королевы французского артхауса Клер Дени, который не оставит шансов фанатам «Интерстеллара» и всем, кто пришел на сеанс, купившись на зрительские триггеры «Роберт Паттинсон» и «космос». Фильм Дени очевидно кивает в сторону Кубрика и Тарковского, но дальше кивков дело и не заходит. Медлительное и грустное наблюдение за разложением человеческих душ и философствования то раздражают, то усыпляют, но нисколько не будоражат, и даже как всегда великолепный Паттинсон и Жюльет Бинош не очень-то спасают положение.
Фото: Mark Rogers
Легендарному герою Хеллбою придется оказаться с эпицентре столкновения между людьми и монстрами. Его ждет битва с Кровавой королевой, которая хочет отомстить всему человечеству. Хеллбою придется предотвратить апокалипсис.
Антон Коляго:
Перезапуск культовой, но провалившейся в прокате дилогии Гильермо дель Торо о демоне-супергерое. Теперь в главной роли Дэвид Харбор из «Очень странных дел», в режиссерском кресле – Нил Маршалл (он снял две отличные серии «Игры престолов»), за основу взяты другие комиксы, а вместо истории об аутсайдерах – брутальный постапокалиптический гранж почти без тормозов. Кино с ужасно дешевыми визуальными эффектами, неуклюжее, бессмысленное, но именно поэтому очень веселое.
В кинотеатрах также продолжается показ фильма «Шазам!» о том, как подросток стал взрослым супергероем, и новой экранизации культовой книги Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Для семейного просмотра можно выбрать мультфильм «Потерянное звено».
Об этих премьерах читайте здесь.