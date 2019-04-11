Высшее общество и Хеллбой. Что смотреть в кино: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждет космический хоррор с Робертом Паттинсоном, а также приключения Хеллбоя – демона-супергероя, спасающего человечество.

Экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. На его борту – преступники, которые отбывают пожизненный срок. У одного из них – Монте – на корабле рождается девочка, которая изменит его жизнь.

Антон Коляго:

Злой космический хоррор от королевы французского артхауса Клер Дени, который не оставит шансов фанатам «Интерстеллара» и всем, кто пришел на сеанс, купившись на зрительские триггеры «Роберт Паттинсон» и «космос». Фильм Дени очевидно кивает в сторону Кубрика и Тарковского, но дальше кивков дело и не заходит. Медлительное и грустное наблюдение за разложением человеческих душ и философствования то раздражают, то усыпляют, но нисколько не будоражат, и даже как всегда великолепный Паттинсон и Жюльет Бинош не очень-то спасают положение.

Хеллбой