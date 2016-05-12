Роберт Паттинсон отмечает 30-летие

У Роберта Паттинсона огромная армия поклонников и такая же ненавистников, но в одном их мнения сходятся – Паттинсон уникальный актер. В 22 года, после выхода «Сумерек», на молодого англичанина обрушилась такая слава, о которой в его возрасте и не мечтали даже ныне легендарные актеры. На несколько лет Роберт стал едва ли не самым популярным человеком на планете, а каждое его действие немедленно освещалось СМИ. Сейчас страсти по Паттинсону уже улеглись, но ощутимые последствия после себя оставили. Знаковая роль Эдварда Каллена преследует актера и не хочет его отпускать, но сам Роберт делает все возможное, чтобы от нее отвязаться. И, кажется, ему это постепенно удается. Актера уже называют новым любимчиком Дэвида Кроненберга, который снял Роберта в двух своих последних картинах, он пробует себя в экранизациях бестселлеров, бесстрашно играет исторических личностей (одна роль Лоуренса Аравийского чего стоит!) и поддерживает начинающих режиссеров, за еду снимаясь в их дебютных работах. «Обо мне не написано ни строчки правды. Просто потому, что на самом деле писать обо мне нечего».

13 мая Роберту исполняется 30 лет и для своего возраста он добился действительно многого. Его любят и ненавидят, восхищаются и презирают, но Паттинсон уже давно не обращает внимания на злопыхателей и упорно продолжает выбирать себе новые интересные проекты, которые совсем не похожи на серию фильмов, сделавшую его знаменитым. Скоро на экраны выходит новый фильм актера «Затерянный город Z», который имеет все шансы стать одной из главных картин этого года, а пока давайте вспомним несколько ролей, которые обеспечили Роберту такое разностороннее отношение зрителей. «Я думаю, мир стал бы гораздо лучше, если бы папарацци преследовали всех этих банкиров и миллиардеров». Седрик Диггори – «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

Первая заметная роль Паттиснона, как и любого уважающего себя британца, была в одной из частей «Гарри Поттера». Он сыграл студента факультета Пуффендуй, который от Хогвардса принимает участие в турнире Трех волшебников и в конце его (уже ни для кого не спойлер) убивают по приказу Волан-де-Морта. Участие Роберта в легендарной саге прошло особо незамеченным зрителями, но молодого актера разглядели критики, и это послужило неплохим стартом для его карьеры. «Пик невезения это когда чёрные кошки уступают тебе дорогу». Эдвард Каллен – «Сумерки» (2008-2012)

Самая скандальная кинофраншиза последних лет, которая не прошла мимо ни одного зрителя, превратила двух ведущих актеров в популярнейших в мире личностей, обогатила на два миллиарда долларов маленькую студию Summit Entertainment и заставила голливудских продюсеров, наконец, понять, что коммерчески выгоднее всего снимать кино для девочек-подростков. Паттинсон еще долго будет ассоциироваться с ролью Эдварда, но, стоит отметить, что получил ее он не так просто. Автор книги Стефани Майер видела в этой роли только Генри Кавилла, а режиссер Кэтрин Хардвик мечтала поработать с Беном Барнсом. Но первый оказался слишком взрослым для роли 17-летнего вампира, а Барнс как раз в это время получил роль принца Каспиана во второй части «Хроник Нарнии», и Хардвик не захотела, чтобы, в случае провала «Сумерек», это отразилось на экранизации чудесной детской книги. Паттинсон был лишь третьим претендентом, но, в конце концов, Золотой билет достался именно ему. «Иногда я думаю «К черту актерство!», а потом я понимаю, что вместо этого, я мог бы работать в обувном магазине. Актерство гораздо круче». Тайлер Хоукинс – «Помни меня» (2010)

Первый фильм после «Сумерек», в котором Роберт выступил в новом качестве главной звезды. Это пронзительная драма об отношениях студента Тайлера и дочери полицейского Элли, с которой парень закручивает роман лишь для того, чтобы отомстить ее влиятельному отцу, некогда арестовавшему его. На первый взгляд, «Помни меня» обычная среднестатистическая мелодрама, и, по сути, так оно и есть. Но в фильме все же есть несколько факторов, которые ставят его на голову выше подобных картин. Это и камерная манера съемки, и время, в котором происходят события, и сюжетная линия про отношения главного героя с младшей сестрой, и удачно подобранные актеры (Элли сыграла звезда сериала «Остаться в живых» - хрупкая Эмили де Рэйвин). Джейкоб Джанковски – «Воды слонам!» (2011)

Экранизация бестселлера Сары Груэн, которая идеально передала содержание книги, но промахнулась только в одном – в подборе актеров. Причем Роберт Паттинсон в роли молодого польского врача здесь как раз полностью на своем месте – эта роль определенно его. А вот его экранная партнерша Риз Уизерспун заметно старше своего книжного прототипа и из-за этого, каким бы профессионалом не была Риз, персонаж теряет свою уникальность и актрисе приходится вытягивать его только за счет своей харизмы. То же самое и с героем Кристофа Вальца, который почти покадрово повторяет свою роль из «Бесславных ублюдков». Но, в целом, «Воды слонам!» красивый и занимательный фильм, который ощутимо передает атмосферу США в период Великой депрессии и позволяет зрителям полностью погрузиться в удивительный мир бродячих цирков. «Я хороший певец, особенно по ночам и после третьего виски. Но я ужасно танцую». Эрик Пэкер – «Космополис» (2012)