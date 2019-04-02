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Валерий Тодоровский о Минске: «Один из самых лучших для кино. Это – friendly-город»

02 апреля 2019 19:19
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Знаменитые «Стиляги» Тодоровского и тот самый советский Бродвей. Если кто не узнал: в роли Москвы – минский проспект Независимости. Историю создания картины напомнили в фильме «Знак равенства».

Валерий Тодоровский о Минске: «Один из самых лучших для кино. Это – friendly-город»-1

Валерий Тодоровский, кинорежиссёр (Россия):
Когда вы говорите, что мы перекрывали проспект Незалежнасці – это да, так и было. Думаю, что это – один из самых лучших городов для кино. Во-первых, есть такое понятие на английском языке, мне кажется, что на русском его нет – friendly. Это – friendly-город. Для российских киношников это очень удобно, потому что Минск похож на Москву. И в этом смысле ты можешь приехать, как бы, в Москву, но без пробок, спокойнее, с более короткими расстояниями, переездами, чем в той же Москве.

И в этом смысле, это – идеальный киногород сегодня для нас.

# Кино # Кино # Валерий Тодоровский

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