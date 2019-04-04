Шазам и Стивен Кинг. Что смотреть в кино с 4 апреля: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидают приключения подростка, которому волшебное слово помогает превращаться во взрослого, фильм о бездельнике-поэте, новая экранизация самого страшного романа Стивена Кинга и семейный мультфильм о поиске себя. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Шазам!

Фото: imdb.com

У подростка по имени Билли после случайной встречи с волшебником появляется суперспособность. Стоит только произнести одно слово и из ребенка можно превратиться во взрослого супергероя. Антон Коляго:

Ответственные за киновселенную DC, кажется, окончательно отказались от мрачных полотен в духе Зака Снайдера и сосредоточились на образцовой семейной супергероике. «Шазам» – пока что самое близкое к цели попадание, остроумный винтажный кинокомикс про ироничную версию Супермена и связь с семьей, сделанный в лучших традициях подросткового сай-фая конца 80-х. Большая удача фильма – малоизвестный комик с типажом кинозвезды 50-х Закари Ливай, который играет беззаботного тинейджера и прямо на глазах становится уже настоящей кинозвездой. Пляжный бездельник

У любителя вечеринок и поэта по кличке Лунный пес когда-то была возможность зарабатывать литературой на жизнь, но любовь к развлечениям не дала ему возможность сколотить состояние. Теперь он пытается написать свою книгу стихов, которую нужно завершить в быстрые сроки. Антон Коляго:

Новая развязная притча режиссера-бунтаря (кажется, уже подуставшего) Хармони Корина, которого все помнят по «Отвязным каникулам». Оскароносный Мэттью МакКонахи играет более-менее нового Лебовски, более-менее самого себя – улыбчивого серфера души, иногда пускающегося в творческие самокопания. «Пляжный бездельник» – ритмичное, расслабленное и жизнерадостное кино о том, что вечный гедонизм хоть и не панацея от всех проблем, но лучший способ увидеть всю прелесть жизни. Кладбище домашних животных

Фото: imdb.com

Экранизация известного романа Стивена Кинга. Семья подростка Луиса переезжает в сельский дом, соседствующий с кладбищем. После того, как любимый кот семьи погибает под колесами грузовика, то Луис решает похоронить питомца на этом кладбище. Чем запускает череду пугающих и чудовищных событий. Антон Коляго:

После успеха «Оно», продюсеры стали спешно вытаскивать из утиля сценарии по книгам Стивена Кинга – вот, дошла очередь и до классического романа, который считается самым страшным у писателя. Это уже вторая попытка сделать из «Кладбища» достойный фильм, чуть более удачная, чем 30 лет назад. Грубо говоря, это далеко не «Сияние», и даже не «Оно», но довольно занятный хоррор средней руки, который ни разу не оступается и даже умудряется иногда пугать. Потерянное звено

Фото: Laika Studios / Annapurna Pictures