Российская актриса театра и кино Ирина Апексимова: У меня внутри ощущение большой перспективы!

Ирина, как обычно проходит Ваше утро?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Мое утро обычно начинается с будильника. Дальше - это обыденное утро. Хорошо, когда он звонит в полдевятого утра, отвратительно, когда он звонит в 4. Бывает и такое - в 4 утра! По своей природе мне, скорее, удобнее ложиться в это время, ежели вставать. Очень редкое бывает утро, когда можно проснуться без будильника.

Режиссёр Роман Виксюк сказал, что Вы до сих пор ребёнок, Вы сохранили в себе детство. Это так?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Это он говорит про всех. Про меня, Елену Образцову, про себя, про всех, к кому он хорошо относится. Конечно, мы живем, работаем, бежим, скачем по этой жизни и благодаря тому, что мы храним в себе ощущение того самого детства и некой открытости, восприимчивости, восприятия этого мира… Наверное, он прав.

Вы же в детстве были хулиганкой. Дружили с мальчишками…

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Если сравнить мою взрослую сознательную жизнь с моим детством, то, по-моему, я более безрассудные поступки совершаю сейчас, в зрелости. В детстве это было… так… мелочи, какие-то шутки. Сейчас я наиболее безрассудная и наиболее безответственная.

А можете этим поступком поделиться?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Ни в коем случае! Никогда! (смеется)

Мне кажется, что люди, которые мыслят как дети, воспринимают мир так ярко… Почему Вы сохранили в своей одежде, своем образе именно тёмный цвет? У Вас преобладают чёрные краски.

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

У меня белая кожа, достаточно светлая. Тёмные волосы, темные глаза, ресницы, брови… Меня такой создал Бог. Мне в этом свете комфортно.

Я не люблю выделяться одеждой. Мне очень ловко смотреть на людей, которые одевают яркие наряды и этим бросаются в глаза. Мне кажется, человек должен привлекать к себе внимание чем-то другим. Каким-то внутренним светом, внутренней краской, своей духовностью, поступками…

На экране Вы железная, холодная, деловая женщина. А в жизни Вы соответствуете этому образу?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Естественно, все эти роли играла я. Но я играла то, что мне предлагали всю жизнь. И с одной стороны это большая ошибка людей, которые идентифицируют образы персонажей. А с другой стороны - не надо докапываться в какой одежде он ходит и какой пастой чистит зубы… Оставьте себе эту сказку! Этого не надо знать!

Ирина, помните, когда Вы в первый раз почувствовали свою известность, славу? Как это было? Неужели «звёздной болезнью» Вы никогда не страдали?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Я не знаю, может, я и сейчас страдаю «звездной болезнью»! Если бы у нас была возможность оценить собственные умственные способности, никто бы никогда в жизни не позволил себе хамить, страдать «звёздной болезнью». Я не знаю, может, я и сейчас нахожусь немножко в неадекватном состоянии.

Вы больше предпочитаете дружить с мужчинами, чем с женщинами. Есть ли у Вас подруги?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Есть подруги. Я не предпочитаю дружить с мужчинами. Просто так складывается моя жизнь, что меня окружает очень много мужчин. И слава Богу, потому что в этой профессии лучше дружить с мужчинами, чем с женщинами.

Кто Ваша главная поддержка: семья, друзья?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Я сама. Семья - это моя очень серьёзная поддержка. Но я очень оберегаю свою семью, и иногда боюсь их очень ранить, поэтому мне приходиться находить утешение, слова оправдания и часто беседовать с самой собой.

Вы очень сильный человек…

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Нет, я обыкновенный человек. Я слабый человек. Я иногда бываю очень сильной, иногда - очень слабой. Иногда бываю невероятно глупой, иногда вдруг просыпается откуда-то мудрость. Я такой же человек как вы, как операторы, которые стоят за камерами. Мы каждую секунду абсолютно разные. Люди интересны тем, что они многогранны, многосторонние, сиюсекундны, неповторимы...

А на улице узнают?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Да. Это не правда, когда говорят: «Боже, как я устала от этой популярности! Не могу этого больше выносить!» Да ради этого мы и живём!

Ваша дочь Дарья выбрала путь - продолжить дальше... Вы никогда не хотели ее открывать?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино:

Конечно, пыталась это сделать, но у меня не получилось. Это тяжёлая профессия, изнурительная. Профессия, которая не терпит болезней, никакого недомогания, плохого настроения. Профессия, которая требует от тебя быть всё время в стопроцентной форме в любое время дня и ночи.

Если перевести Вашу фамилию с латинского, то она означает «вершина». Как Вы считаете, Вы достигли своей вершины?

Ирина Апексимова, актриса театра и кино: