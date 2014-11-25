Российский актёр Михаил Полицеймако: Иногда я включаю в себе «строго папу»!

Михаил, у меня сложилось впечатление, что у Вас просто не бывает плохого настроения? Вы в жизни тоже такой же «человек-праздник»?

Михаил Полицеймако, актёр:

У меня не всегда хорошее настроение, просто я пытаюсь в себе его культивировать. Поэтому, даже если настроение плохое, не хочется портить настроение окружающим, поэтому я делаю над собой какое-то усилие и превращаю плохое настроение в хорошее.

Ваше детство прошло за кулисами Таганки. Каково это - быть сыном легендарного Семёна Фарады и внуком Народного артиста Виталия Полицеймако? Это помогало Вам в вашей жизни, или мешало, особенно в профессиональной карьере?

Михаил Полицеймако, актёр:

Наверное, когда у тебя есть семья, наверное, не думаешь о том, каково быть сыном, внуком… Просто живёшь. Единственное, что это добавляет тебе ответственности. В чем? Прежде всего, в работе. Потому что, если рядом человек на съемочной площадке, или в театре говорят: «Ой, ты вот так вот… Твой папа сделал бы лучше!» Это самое страшное. Или: «А твой дед мог репетировать восемь часов подряд!»

Такие вещи помогают или мешают?

Михаил Полицеймако, актёр:

Я думаю, что нужно их как-то организовывать в себе. Это стимулирует. Поскольку я никогда этим не пользовался - тем, что у меня такая большая актёрская династия, - единственный стимул, как бы это все не пафосно звучало, это честь семьи. Если у тебя есть определенная семейная позиция в актёрском мире, то тебе это надо продолжать и улучшать. Ни в коем случае не ухудшать и быть достойным продолжателем династии. Но мне это никогда не мешало, и я не могу сказать, что мне это помогает. К тому же, я думаю, что то, чем занимался дед, отличается от того, чем занимался папа и отличается от того, чем занимаюсь я. Поэтому за свой определенный путь я об этом никогда не задумывался так серьезно. Груза на шее не чувствовал.

Фамилия у Вас деда. А почему не отца? В школе Вас даже дразнили: «Фарада, Фарада!» Как Вы к этому относились?

Михаил Полицеймако, актёр:

Если брать изначально, у деда фамилия греческая - Полицеймакос. Но в советское время букву «С» отрезали и посчитали, что лучше, пусть будет фамилия украинская, чем греческая. Я родился в 1976 году в Москве, а у папы настоящая фамилия Фердман. Когда я родился, родители не спрашивали меня, какую я хочу фамилию, а решили, что мальчику лучше иметь фамилию украинскую, чем еврейскую. Фарада - это псевдоним, который появился где-то в 1980 году. Я так привык к фамилии Полицеймако, и не смотря на то, что мои одноклассники меня дразнили, я горжусь тем, что у меня фамилия Полицеймако.

Ваша семья была очень гостеприимной. Эти традиции сохранились? Вы до сих пор такие же открытые и гостеприимные?

Михаил Полицеймако, актёр:

Мы продолжаем эту традицию, может, не так рьяно, как это было раньше. Но я продолжаю все эти «посиделки», к нам приходит очень много друзей. Мы не отходим от наших традиций. Но сейчас это стало немного компактнее.

Каким был Ваш отец? Он был замечательным актёром, а каким он был отцом?

Михаил Полицеймако, актёр:

Отцом он был просто исключительным. Потому что, когда я у него родился, ему было 42 года. Я у него единственный сын. И для него это было огромное событие в жизни. Потому что жизнь то уже где-то на серединке, а детей нет. Поскольку мама всю жизнь в театре на Таганке. И родился я. Он в своей книге писал и мне говорил: «Я тебя из губ не выпускал». Он очень переживал за каждый мой шаг. Когда было какое-то взросление, он очень следил за мной. Брал меня на съемки. На съемках я был очень много.

Вы помните тот период, когда впервые решили стать актёром. Вы сами это решили, или Вас подтолкнули родители?

Михаил Полицеймако, актёр:

Меня никто не заставлял. Единственное, за что меня ругали, так это за двойки иногда. Но это было тоже так… вяло. И музыкальную школу все-таки под давлением мамы я закончил. Хотя уже не хотел, потому что гормоны играли. Но никто не заставлял меня быть актёром. Я просто пошёл и попробовал просто потому, что захотел.

Вы думали о творческой профессии. Тогда не логично: почему Вы учились в математической школе?

Михаил Полицеймако, актёр:

Это вопрос к моим родителям. Потому что они отдали меня в математическую школу. В классе шестом я начал задумываться: «Что я здесь делаю?» Потому что физика - с нятяжкой «три», химия - с натяжкой «три», алгебра и геометрия - то же самое. Единственная «пятёрка» у меня была по литературе, музыке и физкультуре.

А не задавали этот вопрос родителям?

Михаил Полицеймако, актёр:

Дело в том, что папа был подвержен советам. И кто-то из друзей сказал: «Ты ж закончил институт Баумана! Ты же техник! Отдай сына! Он станет учёным!» И он, видимо, меня туда и отдал зачем-то.

Какой Вы отец?

Михаил Полицеймако, актёр:

Я отличаюсь от своего отца и деда. У деда был один ребёнок. У папы был один я, а у меня их трое. Я «включаю» иногда «строго папу». Мы ездили на море летом, и я пошёл с ними тремя на пляж и вот пока я дошёл до пляжа, у меня было ощущение, что я играю в компьютерную игру, которая называется «Пап, пап, пап!» В какой-то момент я понял, что сойду с ума. Они в три голоса меня что-то спрашивали, поэтому я стараюсь их немножечко «подсобрать», особенно старших. Потому что младшей сейчас, 16 ноября, было 4 год, и она ангел, Соня - ангел! Миля - в первом классе, у нее уже есть ответственность. Ну а Никита вообще большой, ему 13 лет. Он получает и за «двойки», и за «неспортивное» поведение. Мы с ним играли в футбол вчера. Но, единственное ( это я так, включаю «строгого папу») мне кажется, что спортом надо заниматься больше.

Вы хотели бы Вашим детям актерскую судьбу? Насколько я знаю, Никита уже пробовал себя на сцене театра.

Михаил Полицеймако, актёр:

Не только на сцене театра, он еще снимался у Гай-Германики в двух проектах. А с Милей мы вообще вели программу. Дети знакомы с профессией, другое дело, что я не хочу им именно актерского будущего. Я хочу, чтобы у них были знания, и они были свободны. Я хочу, чтобы они были образованы, свободны, знали английский. И делали то, что они хотят.

Создается впечатление, что Вы – крепкий, настоящий семьянин…

Михаил Полицеймако, актёр:

Семья - это самое главное, что есть. Профессия - это стимул работать. Если у тебя нет стимула работы, то разваливается всё. Мне кажется, что семья - это фундамент, а профессия – это кладка.