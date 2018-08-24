«Создали ореол скандальности. Пугают людей»: премьера «Саломеи» в Большом – как в музыке слышат разврат и кто отказался играть роли

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Михаил Панджавидзе. Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

9 и 10 сентября мы открываем сезон оперой Рихарда Штрауса «Саломея». В необычном формате. Она будет дана с хореографическим прологом на музыку симфонической поэмы Штрауса «Так говорил Заратустра». Вообще, сам сюжет «Саломеи» – он о таких, уже сейчас не очень популярных вещах.

Иоанн Предтеча-Иоанн Креститель, история его ареста, усекновения его главы. Немногие, вообще, понимают, в чём, собственно, роль Крестителя. И, вообще, он в опере отражён достаточно скромно: буквально несколько реплик за кулисами и небольшой дуэт с Саломеей. И поэтому мы решили расширить эту историю за счёт музыки Штрауса же. На музыку его симфонической поэмы «Так говорил Заратустра», где та же история, в общем-то, – пророка. И, хотя, некоторые говорят о том, что она не совсем перекликается с историей Иоанна Крестителя, мы считаем, что, на самом деле, история пророка – она всегда одинакова. А готова ли наша публика? И даже сами артисты участвовать в таких необычных спектаклях? Особенно, артисты с большим опытом.

Михаил Панджавидзе:

А у нас, знаете, с большим опытом артистов не так много занято, слава тебе, Господи, в этой постановке. Понимаете, они как-то все поотказывались. Среди них нашлось 3-4 смелых человека, которые за это взялись, за что я им безумно благодарен. И сделали это с честью. Работаем мы с куражом, потому что дело это – интересное. Это – вызов определённый нашему театру. Если мы сыграем «Заратустру» и «Саломею» в один вечер, станцуем, споём – это говорит о том, что театр вышел на новый качественный уровень. Я глубоко убеждён, что в Минске, с его, в общем-то, большими культурными традициями, с мощными традициями посещения оперного и балетного искусства, театра, я не думаю, что мы не найдём любителей и ценителей музыки Штрауса. Тем более, у нас народ – не все, прямо скажем, хорошо знают это произведение.