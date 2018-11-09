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Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой

09 ноября 2018 11:21
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Новости России. Завершился показ первого сезона исторического сериала «Годунов», который назвали главной премьерой года.

Главную роль в сериале исполнил Сергей Безруков. Кроме него в фильме сыграли Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Анна Михалкова.

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-1

Фото: instagram.com/s_bezrukov

В центре сюжета история семьи Годуновых, которая охватывает период с правления Ивана Грозного до восшествия на престол Михаила Романова.

Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана (читайте здесь).

В социальных сетях исполнители главных ролей делились фото со съемочной площадки.

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-4

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Сергей Безруков назвал съемки в проекте «целой жизнью». Он также показал фото своего персонажа в разном возрасте.

Сергей Безруков:
«ГОДУНОВ»... Три возраста!!! Невероятно сложно, когда не по порядку снимаем. Как в сказке... то стареем, то молодеем!

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-7

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-9

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-11

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Актер также порекомендовал посетить места, где проходили съемки сериала.

Борис Годунов: 5 заслуг перед Россией

Сергей Безруков:
Спасо-Евфимиев монастырь! Снимаем «ГОДУНОВА»... Красота неописуемая! Вобще Суздаль – это СКАЗКА! Всем поклонникам РУССКОЙ СТАРИНЫ рекомендую! Пять монастырей и 36 храмов на 10 тысяч человек жителей! В 2024 году здесь будут праздновать тысячелетие города! Всем сюда! Это того стоит!

Мы собрали фото со съемок саги «Годунов» из соцсетей актеров.

Сергей Безруков

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-14

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-16

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-18

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-20

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-22

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой-24

Фото: instagram.com/s_bezrukov

# Кино # Кино # Сергей Безруков # Борис Годунов # Светлана Ходченкова # Ирина Пегова # Фотофакт

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