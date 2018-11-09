Борис Годунов. Самый рейтинговый сериал года в фото Безрукова и Ходченковой
Новости России. Завершился показ первого сезона исторического сериала «Годунов», который назвали главной премьерой года.
Главную роль в сериале исполнил Сергей Безруков. Кроме него в фильме сыграли Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Анна Михалкова.
Фото: instagram.com/s_bezrukov
В центре сюжета история семьи Годуновых, которая охватывает период с правления Ивана Грозного до восшествия на престол Михаила Романова.
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В социальных сетях исполнители главных ролей делились фото со съемочной площадки.
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Сергей Безруков назвал съемки в проекте «целой жизнью». Он также показал фото своего персонажа в разном возрасте.
Сергей Безруков:
«ГОДУНОВ»... Три возраста!!! Невероятно сложно, когда не по порядку снимаем. Как в сказке... то стареем, то молодеем!
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Актер также порекомендовал посетить места, где проходили съемки сериала.
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Сергей Безруков:
Спасо-Евфимиев монастырь! Снимаем «ГОДУНОВА»... Красота неописуемая! Вобще Суздаль – это СКАЗКА! Всем поклонникам РУССКОЙ СТАРИНЫ рекомендую! Пять монастырей и 36 храмов на 10 тысяч человек жителей! В 2024 году здесь будут праздновать тысячелетие города! Всем сюда! Это того стоит!
Мы собрали фото со съемок саги «Годунов» из соцсетей актеров.
Сергей Безруков
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/s_bezrukov