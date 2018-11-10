Названы фильмы, которые вдохновляют на путешествия

Стало известно, какие российские фильмы вдохновляют людей на путешествия. Об этом сообщается на странице сайта Tvil в соцсети «ВКонтакте».

Был предложен ряд фильмов, за которые можно было проголосовать. Всего в опросе приняли участие 74 человека.

На первом месте с 39% голосов – «Кавказская пленница». Этот фильм был снят на Южном берегу Крыма – в Алуште и её окрестностях, под Демерджи, в районе Массандры и около горы Ай-Петри, а также в Красной Поляне.

На втором месте с 16% голосов – «Бриллиантовая рука». Съёмки кинокартины проходили в Сочи и Туапсе.

Третье место с 8% разделили сразу три фильма: «Спортлото-82», «Географ глобус пропил» и «Невероятные приключения итальянцев в России». Эти фильмы были сняты в Крыму, Пермском крае и Санкт-Петербурге соответственно.

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