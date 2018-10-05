Вновь потерпевший, но уже от кино. История Виталия Калоева

Нам нравятся фильмы, основанные на реальных событиях. Мы смотрим и сравниваем: это точно было, а здесь авторы присочинили. Сценаристам и режиссерам, наверное, проще делать кино о событии, свидетелей которого уже нет: больше свободы для творческих фантазий. Ну, кто будет придираться к дорисованным образам героев, к вольной интерпретации фактов!? Главное, чтобы выглядело правдоподобно. С еще большим интересом люди смотрят фильмы – биографии. Российские киношники таких сотворили немало. Спорным вышел фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Но, в общем-то, приняли. Вечера напролет люди с удовольствием проводили у телевизоров, просматривая сериалы «Есенин», «Анна Герман», «Мессинг». К несомненным успехам создателей можно отнести фильмы о Колчаке («Адмирал»), о Валерии Харламове («Легенда №17»), Фаине Раневской («Фаина»). Перечислять киноработы о судьбах знаменитостей из прошлого можно долго. История богата на интересные личности. Тем более, они уже не возразят, если что-то пойдет не так, как было на самом деле. Видимо, совсем другое – снимать кино о таких же реальных историях, но герои которых живы-здоровы. Тут особо не пофантазируешь.



Вот сейчас, например, по российским экранам идет фильм «Непрощенный». В прокате он лидирует. Сюжет фильма о том, как 16 лет назад над Боденским озером в Германии столкнулись два самолета – пассажирский и грузовой. Погиб 71 человек, в основном дети. Жертвами катастрофы стали жена, маленькие сын и дочь архитектора из Осетии Виталия Калоева. Позже комиссия установила вину диспетчерской службы частной швейцарской компании Skyguide. Но пока шло расследование, Калоев ждал простых человеческих слов сочувствия и извинений от холодных расчетливых европейцев. Те предлагали родственникам жертв деньги, пытались обвинить в произошедшем погибших российских пилотов, но извиняться за ошибки своих диспетчеров отказались. Тогда Калоев спустя полтора года нашел дежурившего в ту ночь 34-летнего диспетчера Петера Нильсена и ножом убил его. Помнится, это убийство задело Запад больше, чем сама авиакатастрофа. Вся эта история фактически выросла в моральное противостояние между «цивилизованной» Европой и «дикой» Россией. «Русские пилоты не знают иностранные языки, у них плохая летная подготовка, страшный русский с бородой зарезал бедного парня…» Примерно в таком ключе обсуждались на той стороне драматические события. А на этой люди сочувствовали Калоеву, семьям других погибших детей, кто-то одобрял месть, кто-то осуждал. И все возмущались тем, как подло и высокомерно повела себя Европа.

Роль Калоева в фильме сыграл Дмитрий Нагиев. До него «человека с бородой» играл в голливудской картине «Последствия» 2017 года Арнольд Шварценеггер. Американская версия Калоеву не понравилась. Вот что значит делать кино при живом герое или свидетеле! Он не согласен с тем, что герой Шварценеггера в фильме постоянно вызывает к себе жалость, хотя на самом деле он не хотел, чтобы его жалели, а жаждал только справедливости. Замечания были и по другим персонажам и эпизодам. Не так было, и всё тут! И с российским фильмом «Непрощенный» связана конфликтная история. Якобы Калоев просил Нагиева не показывать его трусом. Калоев же утверждает, что разговора такого не было и с Нагиевым он вообще не знаком. И потом – какой же он трус, если решился на такое ради торжества справедливости! «Придумывают разную чепуху, а потом доказывай им, что и как». Так ли было, не знаем. Только некоторые склонны оценивать это недоразумение как попытку сделать громкую рекламу фильму накануне выхода в прокат: чем больше шума перед премьерой, тем больше денег отобъется. А интересы человека, который это все пережил, не в счет, потому как художественный вымысел в искусстве – вещь допустимая.



В. Д.