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Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч зрителей

04 октября 2018 14:31
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Новости Беларуси. В белорусских кинотеатрах фильм «Хрусталь» посмотрели более 18 тысяч зрителей.

По информации «АРТ Корпорейшн», в сумме по всей стране фильм посмотрели 18 184 зрителя, а кассовые сборы ленты составили 109 120 рублей.

Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч зрителей-1

В Минске фильм посмотрели 15 380 зрителей (96 381 рубль), в регионах сеансы посетили 2 804 зрителя (12 739 рублей).

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Лента не уступила по популярности громким блокбастерам. Например, два уик-энда «Хрусталь» занимал третье место столичного бокс-офиса, а прокат картины продлили на две недели.

«Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви»: режиссер Дарья Жук о фильме (читать далее).   

# Кино # Кино # Дарья Жук # Фотофакт

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