В Минске состоялась премьера фильма про польскую оккупацию «На другом берегу». Побывали на кинопоказе

Новости Беларуси. Знаковый подарок ко Дню народного единства – масштабный национальный кинопроект, рассказывающий о борьбе белорусов против польского гнета. На большие экраны страны вышла лента «На другом берегу», снятая киностудией «Беларусьфильм», о событиях 1920-х годов на территории западной части Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На национальной премьере в Минске побывал и Евгений Пустовой.

Не буду рассказывать про фильм, но я думаю, что сегодня он очень важен. У нас в Беларуси единственный такой праздник – День народного единства.

Это национальная премьера. Это кино про нас. Не только про историю. Про нас нынешних. Реплика из фильма – золотые слова.

– У тебя поляки родину отняли, а ты на них батрачишь.

– Где платят, там и хорошо. Ничего не напоминает?

Андрей Хрулев, режиссер:

Стоит только принять западные ценности и ты будешь своим – ничего подобного. История повторяется, и сейчас опять посмотрите, что на западных границах делается. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Обошлись без Козловского, это специально, чтобы открыть других или подчеркнуть тот сермяжный путь тогдашней Беларуси?

– Козловский и остальные, они не на другом берегу, поэтому зачем они здесь нам нужны. Есть замечательные актеры, которые действительно актеры и которые актеры с большой буквы, уровня Шукшина, например.

Персонификация истории, погружение в артефакты – только так сейчас во время пресыщенности информацией и эмоциями можно перехватить внимание к правде.

Перед премьерным показом – экспозиция оружия и одежды. Все из фондов «Беларусьфильма». Не пылятся на полках.

Эдуард Чижов, пиротехник-оружейник:

Это оружие принимало участие во всех съемках: «Брестская крепость», «Дед Талаш», вот недавно закончились съемки фильма «Казбек» – тоже принимало участие это оружие в съемках этих фильмов.

– Для белорусов это оружие побед?

– Безусловно, с этим оружием мы отстояли, завоевали Победу!

Это новый период на «Беларусьфильме». Повторить фурор «Альпийской баллады» или «Белых рос». Их снимали в Гродно. Родом из Гродно и новый топ-менеджер Национальной киностудии. Новой фильм снимали не при нем. Но планку держать именно ему.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это традиционный такой почерк, может быть, «Беларусьфильма». Такой символический знак. Тем не менее мы сегодня смотрим – молодежь неплохо реагирует на него. Я несколько раз его отсматривал на правах директора. Мне очень понравилось. Понравились сюжеты, понравилось то, что наши в беде своих не бросают.

– Возможна трилогия?

– Возможна! Я бы не хотел забегать вперед. Давайте проживем две недели премьеры, вот этот уик-энд очень важен с четверга, и затем я с удовольствием приеду в студию пообщаться.

Без голливудского экшена, зато в классическом исполнении, с подробностями и деталями. Просто и со вкусом, но мурашки по коже.

Честно, фильм просто супер. Я даже плакала, особенно под конец, когда они сплотились и все-таки выдержали, дали отпор.

Фильм очень интересный, трогательный, чуть не заплакала в нескольких моментах. Любовь к родине, что еще можно сказать.

– На самом деле оказывается, знаешь, не так уж и много, как хотелось бы.

– То есть открытие для вас?

– Да!

Но дело не только в соломенных хатах, дело в правдивости локаций. Это прямо здесь наши названия меняли с русского на польский «манэр», со славянского на латинский язык. Сюжет – это история воровства веры предков, история борьбы с польской оккупацией и самими собой. Борьба с холопским страхом перед панами с плетками.

Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии:

Мои бабушка и дедушка родились в Западной Беларуси, это Порозово, Гриневичи.

– А нам же говорили: колбасой перевязывали двери.

– Нам говорили многое, но бабушка и дедушка мне рассказывали несколько иное. Бабушка в совершенстве могла читать на латинице, она ушла в достаточно почтенном возрасте, но в здравом уме. И те воспоминания, которые мне доводились, те стихи, от которых ее бросало порой в дрожь, которые она читала не с теплыми воспоминаниями, а как будто бы от страха на польском языке.

Параллельная история отношения двух братьев. Враждующих. Но когда родную маму бьют по лицу и она погибает, отвечают уже вместе. Личное в сторону, только народ, только государство! Лукашенко призвал белорусов хранить суверенитет страны

Символично, что главная локация фильма – река. По сценарию это Неман, в жизни – Ислочь. Река, по которой проходила граница, река, которая относит нас к сегодняшней повестке. И снова мутят воду, но теперь не Немана, а Западного Буга.

Евгений Пустовой:

Символично, но баннером «На другом берегу» закрыли афишу «Белых рос» – киношедевра того времени. Если «Белые росы» задавали вопрос: «Что нас ждет?», то «На другом берегу» закрывает исторические гештальты. Когда мы ответим на все вопросы, тогда все белорусы будут на одном берегу.