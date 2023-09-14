В Минске состоялась премьера фильма про польскую оккупацию «На другом берегу». Побывали на кинопоказе
Новости Беларуси. Знаковый подарок ко Дню народного единства – масштабный национальный кинопроект, рассказывающий о борьбе белорусов против польского гнета. На большие экраны страны вышла лента «На другом берегу», снятая киностудией «Беларусьфильм», о событиях 1920-х годов на территории западной части Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На национальной премьере в Минске побывал и Евгений Пустовой.
Не буду рассказывать про фильм, но я думаю, что сегодня он очень важен. У нас в Беларуси единственный такой праздник – День народного единства.
Это национальная премьера. Это кино про нас. Не только про историю. Про нас нынешних. Реплика из фильма – золотые слова.
– У тебя поляки родину отняли, а ты на них батрачишь.
– Где платят, там и хорошо.
Ничего не напоминает?
Андрей Хрулев, режиссер:
Стоит только принять западные ценности и ты будешь своим – ничего подобного. История повторяется, и сейчас опять посмотрите, что на западных границах делается.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Обошлись без Козловского, это специально, чтобы открыть других или подчеркнуть тот сермяжный путь тогдашней Беларуси?
– Козловский и остальные, они не на другом берегу, поэтому зачем они здесь нам нужны. Есть замечательные актеры, которые действительно актеры и которые актеры с большой буквы, уровня Шукшина, например.
Персонификация истории, погружение в артефакты – только так сейчас во время пресыщенности информацией и эмоциями можно перехватить внимание к правде.
Перед премьерным показом – экспозиция оружия и одежды. Все из фондов «Беларусьфильма». Не пылятся на полках.
Эдуард Чижов, пиротехник-оружейник:
Это оружие принимало участие во всех съемках: «Брестская крепость», «Дед Талаш», вот недавно закончились съемки фильма «Казбек» – тоже принимало участие это оружие в съемках этих фильмов.
– Для белорусов это оружие побед?
– Безусловно, с этим оружием мы отстояли, завоевали Победу!
Это новый период на «Беларусьфильме». Повторить фурор «Альпийской баллады» или «Белых рос». Их снимали в Гродно. Родом из Гродно и новый топ-менеджер Национальной киностудии. Новой фильм снимали не при нем. Но планку держать именно ему.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Это традиционный такой почерк, может быть, «Беларусьфильма». Такой символический знак. Тем не менее мы сегодня смотрим – молодежь неплохо реагирует на него. Я несколько раз его отсматривал на правах директора. Мне очень понравилось. Понравились сюжеты, понравилось то, что наши в беде своих не бросают.
– Возможна трилогия?
– Возможна! Я бы не хотел забегать вперед. Давайте проживем две недели премьеры, вот этот уик-энд очень важен с четверга, и затем я с удовольствием приеду в студию пообщаться.
Без голливудского экшена, зато в классическом исполнении, с подробностями и деталями. Просто и со вкусом, но мурашки по коже.
Честно, фильм просто супер. Я даже плакала, особенно под конец, когда они сплотились и все-таки выдержали, дали отпор.
Фильм очень интересный, трогательный, чуть не заплакала в нескольких моментах. Любовь к родине, что еще можно сказать.
– На самом деле оказывается, знаешь, не так уж и много, как хотелось бы.
– То есть открытие для вас?
– Да!
Но дело не только в соломенных хатах, дело в правдивости локаций. Это прямо здесь наши названия меняли с русского на польский «манэр», со славянского на латинский язык. Сюжет – это история воровства веры предков, история борьбы с польской оккупацией и самими собой. Борьба с холопским страхом перед панами с плетками.
Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии:
Мои бабушка и дедушка родились в Западной Беларуси, это Порозово, Гриневичи.
– А нам же говорили: колбасой перевязывали двери.
– Нам говорили многое, но бабушка и дедушка мне рассказывали несколько иное. Бабушка в совершенстве могла читать на латинице, она ушла в достаточно почтенном возрасте, но в здравом уме. И те воспоминания, которые мне доводились, те стихи, от которых ее бросало порой в дрожь, которые она читала не с теплыми воспоминаниями, а как будто бы от страха на польском языке.
Параллельная история отношения двух братьев. Враждующих. Но когда родную маму бьют по лицу и она погибает, отвечают уже вместе.
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Символично, что главная локация фильма – река. По сценарию это Неман, в жизни – Ислочь. Река, по которой проходила граница, река, которая относит нас к сегодняшней повестке. И снова мутят воду, но теперь не Немана, а Западного Буга.
Евгений Пустовой:
Символично, но баннером «На другом берегу» закрыли афишу «Белых рос» – киношедевра того времени. Если «Белые росы» задавали вопрос: «Что нас ждет?», то «На другом берегу» закрывает исторические гештальты. Когда мы ответим на все вопросы, тогда все белорусы будут на одном берегу.
Единство – высокое слово или внутриполитическая доктрина, забытая история или верный путь в будущее. Похоже, это наш победный аргумент. Сохраним единство – сохраним свое лицо, суверенитет, государственность, нацию. Чтобы никакая геополитическая турбулентность не разделила нас на разные берега.