Жади, Лукас, Саид и Латифа. Как сейчас выглядят актёры сериала «Клон»?

Первая серия бразильского сериала «Клон» вышла больше 22 лет назад. Тогда кинокартина имела успех не только в Бразилии, но и далеко за ее пределами.
Первая серия бразильского сериала «Клон» вышла больше 22 лет назад. Тогда кинокартина имела успех не только в Бразилии, но и далеко за ее пределами.
Фото: gorodovoy.ru
За судьбой Жади следила и Беларусь, когда в начале 2000-х, сериал транслировали на телевидении. Как выглядели главные герои сериала тогда и сейчас, показывает 5-tv.ru.
Фото: 5-tv.ru, kinopoisk.ru, instagram.com/@giovannaantinelli
Сейчас Джованне 47 лет, на момент съемок сериала ей было всего 24. К слову, в реальной жизни она была замужем за Мурило Бенисиу, который в сериале сыграл Лукаса. У актрисы трое детей: сын Пьетро, близнецы София и Антония.
Фото: 5-tv.ru, kinopoisk.ru, instagram.com/@ murilobeniciooficial
Актер в сериале был сразу тремя персонажами: Лукасом и Диогу Феррас, а также клоном Лео. Сейчас актеру 52. Он был женат не только на Джованне Антонелли, но и на своей дочери по сериалу – Мел, однако их брак вскоре распался.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@support_sbt
Далтон Виг в сериале сыграл мужа Жади, и эта роль принесла ему популярность. Сейчас актеру 59 лет, всю свою жизнь он посвятил профессии, поэтому только к 51 году у него родились первые дети – близнецы Артур и Давид.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@carladiaz
Дочерью главных героев сериала Жади и Саида стала 10-летняя актриса Карла Диаз. Роль прославила юную бразильянку на всю страну, поэтому она продолжила актерскую карьеру. Сейчас актрисе 32 года, она замужем и воспитывает ребенка.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@steniogarciaoficial
Справедливым и строгим дядей Али был Стенио Гарсия. Сейчас актеру 91 год, а 20 лет назад он женился на девушке, которая младше его на 36 лет. Судя по социальным сетям, они до сих пор счастливы в браке.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@danielaescobar
Хитрую и элегантную Маизу сыграла актриса Даниела Эскобар. Сейчас женщине 54 года, она продолжает сниматься в кино и ведет программу на бразильском телевидении.
Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, instagram.com/@deborafalabellaoficial
В сериале актрисе досталась роль дочери Лукаса и Маизы, которая из воспитанной девочки из обеспеченной семьи превратилась в наркоманку. За превосходно сыгранную роль Фалабелла получила не одну награду. Сейчас женщине 44 года, она продолжает сниматься в кино, а также работает в театре.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@reginaldo_faria_oficial
Миллионер, отец Лукаса и Дьогу. Поклонникам сериала он также известен как Львеночек – так его называла возлюбленная Иветти. В 2023 году актеру исполнилось 86 лет.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@verafischeroficial
Вере Фишер 71 год. Она активно ведет свои страницы в социальных сетях, путешествует и снимается в сериалах.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@leticia_sabatella
Летисия Сабателла выступила в роли покорной Латифы. Хотя в реальной жизни актриса совсем другая – ведет светскую жизнь, социальные сети и считает себя вегетарианкой. В 2023 году ей исполнилось 52 года.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@antonio_calloni
Антонио не только известный бразильский актер театра и кино, но и писатель, поэт итальянского происхождения. В сериале он сыграл роль брата Саида и мужа Латифы. Сейчас Каллони 61 год.
Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@sthefanybrito
Стефани исполнила роль дочери Латифы и Мохаммеда всего в 13 лет. Сейчас актрисе 36 лет, она продолжает играть в кино, работать телеведущей и фотомоделью.
Читайте также:
Боевик, комедия и детектив. Вот четыре интересных кинокартины, которые вам понравятся
Девушка с лишним весом стала самой известной моделью Великобритании
Дорогие машины и брендовые вещи. Вот как живет дочь миллиардера