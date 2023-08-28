Жади, Лукас, Саид и Латифа. Как сейчас выглядят актёры сериала «Клон»?

Первая серия бразильского сериала «Клон» вышла больше 22 лет назад. Тогда кинокартина имела успех не только в Бразилии, но и далеко за ее пределами.

Фото: gorodovoy.ru За судьбой Жади следила и Беларусь, когда в начале 2000-х, сериал транслировали на телевидении. Как выглядели главные герои сериала тогда и сейчас, показывает 5-tv.ru. Жади (Джованна Антонелли)

Фото: 5-tv.ru, kinopoisk.ru, instagram.com/@giovannaantinelli Сейчас Джованне 47 лет, на момент съемок сериала ей было всего 24. К слову, в реальной жизни она была замужем за Мурило Бенисиу, который в сериале сыграл Лукаса. У актрисы трое детей: сын Пьетро, близнецы София и Антония. Лукас, Диогу и Лео (Мурило Бенисиу)

Фото: 5-tv.ru, kinopoisk.ru, instagram.com/@ murilobeniciooficial Актер в сериале был сразу тремя персонажами: Лукасом и Диогу Феррас, а также клоном Лео. Сейчас актеру 52. Он был женат не только на Джованне Антонелли, но и на своей дочери по сериалу – Мел, однако их брак вскоре распался. Саид (Далтон Виг)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@support_sbt Далтон Виг в сериале сыграл мужа Жади, и эта роль принесла ему популярность. Сейчас актеру 59 лет, всю свою жизнь он посвятил профессии, поэтому только к 51 году у него родились первые дети – близнецы Артур и Давид. Хадижа (Карла Диаз)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@carladiaz Дочерью главных героев сериала Жади и Саида стала 10-летняя актриса Карла Диаз. Роль прославила юную бразильянку на всю страну, поэтому она продолжила актерскую карьеру. Сейчас актрисе 32 года, она замужем и воспитывает ребенка. Дядя Али (Стенио Гарсия)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@steniogarciaoficial Справедливым и строгим дядей Али был Стенио Гарсия. Сейчас актеру 91 год, а 20 лет назад он женился на девушке, которая младше его на 36 лет. Судя по социальным сетям, они до сих пор счастливы в браке. Маиза (Даниела Эскобар)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@danielaescobar Хитрую и элегантную Маизу сыграла актриса Даниела Эскобар. Сейчас женщине 54 года, она продолжает сниматься в кино и ведет программу на бразильском телевидении. Мел (Дебора Фалабелла)

Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, instagram.com/@deborafalabellaoficial В сериале актрисе досталась роль дочери Лукаса и Маизы, которая из воспитанной девочки из обеспеченной семьи превратилась в наркоманку. За превосходно сыгранную роль Фалабелла получила не одну награду. Сейчас женщине 44 года, она продолжает сниматься в кино, а также работает в театре. Леонидас (Режиналдо Фария)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@reginaldo_faria_oficial Миллионер, отец Лукаса и Дьогу. Поклонникам сериала он также известен как Львеночек – так его называла возлюбленная Иветти. В 2023 году актеру исполнилось 86 лет. Иветти (Вера Фишер)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@verafischeroficial Вере Фишер 71 год. Она активно ведет свои страницы в социальных сетях, путешествует и снимается в сериалах. Латифа (Летисия Сабателла)

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, instagram.com/@leticia_sabatella Летисия Сабателла выступила в роли покорной Латифы. Хотя в реальной жизни актриса совсем другая – ведет светскую жизнь, социальные сети и считает себя вегетарианкой. В 2023 году ей исполнилось 52 года. Мохаммед (Антонио Каллони)