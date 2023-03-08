Любовные загадки, интриги и мистика. Подборка аниме, которые понравятся каждому

Уже второй месяц зимы. Кто-то интенсивно работает, у кого-то сессия, но не стоит забывать и про отдых. А что может быть лучше, чем просмотр любимых фильмов или сериалов? Но в этот раз мы решили разнообразить наш список. Представляем вашему вниманию подборку аниме-сериалов, которые понравятся даже тем, кто скептически относится к этому виду искусства. «Дневник будущего» Достаточно сложное аниме, но очень интересное. В главной роли обычный школьник Юкитеру. Он не особо дружелюбный, в классе его избегают. А единственный способ делиться своими переживаниями – это личный дневник, который в телефоне у мальчика.

Фото: кадр из аниме «Дневник будущего»

«Я всего лишь наблюдатель. В младшей школе ребята еще пытались со мной поладить, но я всегда отказывал, и меня оставили в покое. Со скуки я стал вести дневник. Мне нравилось наблюдать за всем подряд и делать записи. Но даже у меня есть друзья. Правда, они вымышленные». И тут мы узнаем о странностях парня. Он частенько уходит в вымышленный мир, где общается с божеством по имени Деус. И во время одной из таких встреч Юкитеру признается, что в реальности ему скучно. Стоило ли это говорить владыке мироздания, который по щелчку пальцев может полностью изменить твою жизнь? Может, на это и рассчитывал школьник. Ведь сейчас его ждут увлекательные путешествия. Телефонный дневник стал заполняться сам, предсказывая будущее. Сначала Юкитеру не поверил в магию, ведь потусторонний мир – это только плод его воображения. Или нет? Что же, все оказалось куда сложнее.

Фото: кадр из аниме «Дневник будущего»

«Раз уж я бог, то почему бы мне не проникнуть в твои фантазии? Хоть в телефоне и заключено твой будущее, есть и минусы. Дневник – единое целое с его владельцем. Потеряешь его – лишишься и своей жизни», – рассказал юноше Деус. Как и любой школьник, Юкитеру стал использовать дневник в своих целях. Это помогало ему не столкнуться со одноклассниками-хулиганами и выполнять все контрольные на высший балл. Позже мы узнаем, что такие привилегии есть не только у мальчишки, но еще у нескольких человек, в том числе и у Юно Гасай, с которой он учится в одном классе. Казалось бы, какая разница, у кого записи тоже предсказывают будущее? Но не все так просто. Это игра. Все владельцы таких волшебных телефонов должны найти друг друга и уничтожить. В финал выходит один человек, который потом займет место Деуса.

Фото: кадр из аниме «Дневник будущего»

Но почему одноклассница Юкитеру сразу его не убила, уничтожив лишнего конкурента? Секрет прост: она им одержима и ни за что не допустит его гибель. Так что теперь пара школьников будет сражаться против всех. Такое аниме отлично подойдет тем, кто любит загадки, необычные сюжетные повороты и драмы. Всего этого в сериях будет достаточно. «Шестая зона» Этот аниме-сериал понравится всем любителям антиутопии. Небольшое предисловие. После масштабной войны весь мир поделился на шесть зон, пригодных для жизни. Но в каждой из них обитают разные слои общества. Речь пойдет о зоне № 6, которую буквально считают идеальным миром. Именно здесь и живет главный герой Сион. В своем мирке он ни в чем не нуждается. Здесь есть все для комфортного обитания: развитые технологии, достаток, мир и спокойствие.

Фото: кадр из аниме «Шестая зона»

Наверное, так бы и жил Сион, если бы не одна роковая встреча с мальчиком, который ворвался в его комнату с тяжелыми ранениями. Его звали Крыс. По виду сразу понятно, что парнишка не из местных. Но Сион решил позаботиться о нежданном госте. Он наложил швы на рану, согрел, дал еду и одежду, не задавая лишних вопросов. По разговору было понятно, что Крыс не любит этот идеальный мир. Он вечно твердит: «Шестая зона – огромная кукла». Сион же не верит всем этим словам, оставаясь верным всеобщей теории, что здесь все хорошо, что нет повода для волнений.

Фото: кадр из аниме «Шестая зона»

Но мальчик даже не подозревал, что его ждет. Оказывается, тот голодный и раненый гость – это заключенный. За что его арестовали – неизвестно. Но есть то, что можно знать наверняка: теперь и Сиону грозит опасность. Так и было. За укрытие преступника мальчика исключили из элитной школы, а маму уволили. Теперь они живут не так шикарно, но все еще верят, что их родина – самое безопасное место в мире. Но и этому убеждению вскоре придет конец… Оказывается, не все так идеально и гладко, а сама Шестая зона – это лишь пузырь, только за рамками которого можно увидеть реальную картину происходящего.

Фото: кадр из аниме «Шестая зона»

Здесь не будет спойлеров, потому что само аниме нужно смотреть внимательно от начала и до конца. Не волнуйтесь, излишне жестоких сцен вы здесь не увидите, но загадок полно. Кстати, само аниме достаточно короткое – всего 11 серий. «Госик» Это аниме состоит из детектива, драмы и комедии. Весь сюжет смотреть достаточно легко, потому что после напряженного момента обязательно будут какие-то комедийные кадры.

Фото: кадр из аниме «Госик»

В главной роли девочка-детектив Викторика. Сам по себе этот персонаж неоднозначный. Кому-то она нравится за свою смекалку и милые поступки, а кто-то недолюбливает ее из-за надменности и привычки отталкивать людей. Также одну из ключевых ролей занимает японец Кадзуя.

Фото: кадр из аниме «Госик»

Почему мы решили в подборке аниме акцентировать внимание на происхождении юноши? Потому что все действия происходят в Европе на рубеже 1920-х годов, когда мир оправился после одной масштабной войны, но уже готовится ко второй.

Фото: кадр из аниме «Госик»

«Между Францией, Швейцарией и Италией лежит маленькая европейская страна Собюр. У подножья Альп расположилась Академия Святой Маргариты. Это престижная школа, за которой давно закрепилась слава лучшего учебного заведения детей аристократии». Именно здесь и познакомились главные герои. Они совершенно разные, наверное, поэтому и стали друзьями, хотя многие утверждают, что под конец сериала у них уже были романтические отношения. Но это оставим на суд каждого зрителя. Кадзуя встречает Викторику в библиотеке. Именно там и обитает маленькая девочка. На уроки она не ходит и все время сидит на верхнем этаже академии. Несмотря на свой юный возраст, Викторика способна раскрыть самые необъяснимые преступления. В этом вы убедитесь. Ведь практически в каждой серии какая-то новая история. Но при этом все части аниме связаны. Поэтому на фон такую кинокартину лучше не ставить, а то пропустите загадки, которые скрывают сами персонажи.

Фото: кадр из аниме «Госик»

Финал здесь очень завораживающий, ведь в конце повествования началась мировая война, и на защиту своей родины отправился Кадзуя, который был еще совсем юным. Погибнет ли он? Дождется ли его Викторика и все ли преступления удастся раскрыть? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать после просмотра. «Атака титанов» Думаем, про это аниме вы точно слышали, ведь его персонажи уже стали популярными принтами на футболках, шоперах и других вещах. Но в подборку мы его взяли не только из-за популярности. Сюжет здесь более чем достойный. «В тот день человечество вспомнило страх, который управлял им, который загнал его в клетку и не выпускал», – вот так начинается первая серия аниме. Интригует, правда?

Фото: кадр из аниме «Атака титанов»

Многие люди боятся смерти, и главные герои здесь не стали исключением. Их жизням грозит опасность. И это титаны. Они не едят людей, они их просто убивают. Для этого все человечество решило жить отдельно, построив три стены. Внутри спокойная и мирная жизнь, снаружи – опасность и верная гибель. «Более 100 лет назад у человечества появились враги. Разница в силе между ними и нами была слишком большой. Человечество оказалось на грани вымирания. Для защиты выжившие люди построили три огромные стены: Мария, Роза и Шина. За ними они спокойно прожили сотню лет».

Фото: кадр из аниме «Атака титанов»

Но потом случилось, казалось бы, невозможное – титаны проломили первую стену. А это значит, что человечество снова в опасности. Но что собой представляют эти гигантские создания и как их одолеть? Об этом прекрасно знает разведкорпус, который отправлялся за стены еще в мирное время. Теперь в их руках судьба самого человечества. Аниме состоит из 4 сезонов. Фанаты ждут продолжение истории в виде фильма. Да, сцены здесь не для слабонервных, но сама история очень интересная. Несмотря на количество серий, все не так уж и затянуто, а в каждой части вы вместе с героями сериала будете раскрывать новые секреты титанов.

Фото: кадр из аниме «Атака титанов»

Любовные сцены в данном аниме отсутствуют. Но драмы вам точно хватит, уверяем. Вас будут знакомить практически с каждым бойцом, показывать его становление. Но красной нитью всегда будет проходить та мысль, что все они могут погибнуть в бою. Кстати, вполне вероятно, что после просмотра ваш плейлист пополнят опенинги сезонов. P.S. Проверено на сотрудниках редакции. «Это были мы» Для начала спешим вас предупредить, что рисовка здесь не такая, как в других аниме. Но некоторые видят в этом определенную метафору: графика детская, но сюжет совсем не такой.

Фото: кадр из аниме «Это были мы»

«Вы можете мне не верить, но прежде, чем он назвал свое имя, мне казалось, будто я его знаю», – именно так начинается аниме. Даже с этой фразы мы можем понять, что речь здесь пойдет о любви. Нанами Такахаси – вполне обычная девочка. Она только что перешла в старшую школу и старается со всеми подружиться. Яно Мотохару – веселый парень, душа компании и безумный красавчик. За юношей бегают все девочки, и главная героиня не стала исключением.

Фото: кадр из аниме «Это были мы»

Из-за школы они часто проводили время вместе, поэтому вскоре Такахаси устала скрывать свои чувства и призналась парню. Яно ответил ей взаимностью. И тут должна быть романтическая история, но все же что-то пошло не так. И дело в прошлом Мотохару. Оказывается, он все еще влюблен в свою бывшую девушку, которая погибла в автокатастрофе. Парень винит себя в случившемся, но уже ничего нельзя вернуть назад.