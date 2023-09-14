«На другом берегу». Стартует премьерный показ картины «Беларусьфильма» о событиях в Западной Беларуси

Новости Беларуси. Знаковый подарок к глубоко символичному празднику, Дню народного единства, – масштабный национальный кинопроект под названием «На другом берегу», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассказывает о борьбе белорусов против польского гнета.

Сухие факты и даты истории не в полной мере могут показать боль и страдания тех, кто жил на этих землях под панским кнутом тогда. Белорусы по-разному противостояли давлению, которое оказывал на них оккупант. Один из многочисленных таких случаев иллюстрирует новый фильм, созданный в лучших традициях драматического кино. Чтобы вместе пережить, задуматься и никогда не забыть.