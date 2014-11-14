В Минске прошла церемония закрытия кинофестиваля «Листопад»: названы лучшие фильмы кинофорума

Новости Беларуси. Белорусский «Листопад» снова стал историей. 14 ноября в Минске прошла церемония закрытия 21 кинофорума. Разрешилась и интрига: названо имя обладателя главного приза игрового кино. «Золото Лiстапада» получил украинский фильм «Племя».

Гран-при «За лучший документальный фильм» достался «Правосудию в Венгрии». Международное жюри кинопрессы присудило «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства» украинской ленте «Племя» и американской «Девушка ночью гуляет одна».

К слову, накануне уже объявили результаты конкурса национального кино. В 2014 году он был организован впервые в связи с 90-летием белорусского кинематографа. Среди документальных лент победителями стали «Перекресток» Анастасии Мирошниченко и «Афганистан. Я помню» Халимы Хасановой.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

98,5% мы реализовали то, что мы хотели реализовать. Конечно, остаются какие-то проекты, которые, возможно, не воплотились по тем или иным причинам, но я очень рассчитываю и надеюсь, если не в 2014, значит уже в 2015 году мы сможем это дополнить.

Приз Президента «За гуманизм и духовность в кино» присужден фильму «Я не вернусь». Критики сравнивают эту ленту с работами Алексея Балабанова, поклонником которого является эстонский режиссер — Ильмар Раага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.