«Бэтмен» вместо Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Стиве Джобсе

Новости США. В новом фильме-биографии о Стиве Джобсе главного героя сыграет Кристиан Бэйл, наиболее известный зрителю по роли «Бэтмена».

Планировалось, что это будет Леонардо Ди Каприо, но он решил взять паузу в профессиональной деятельности, сообщает The Hollywood Reporter.

39-летний голливудский актер должен был приступить к работе над ролью после окончания съемок фильма режиссера Алехандро Гонсалеса Инъярриту «Возвращенец», но в итоге решил отказаться от заманчивого предложения.

Леонардо сказал «нет» самому Дэнни Бойлу - прославленному продюсеру и режиссеру фильма «Миллионер из трущоб».

Тогда на главную роль стали рассмат­ривать кандидатуры Кристиана Бэйла, Мэтта Дэймона, Бена Аффлека и Брэдли Купера (см. фото).

Сценарий фильма об основателе Apple пишет лауреат премии «Оскар» Аарон Соркин, известный по фильму «Социальная сеть», по книге Уолтера Айзексона «Стив Джобс».

Лента будет состоять из 3 сцен длительностью до 30 минут. Они будут развиваться в настоящем времени.

К слову, Лента Дэнни Бойла станет уже второй картиной о Стиве Джобсе. Предыдущий фильм о нем с Эштоном Кучером в главной роли вышел в 2013 году. Впрочем, лента «Джобс: «Империя соблазна» была холодно встречена не только критиками, но зрителями - картина провалилась в прокате. Смотрите трейлер!