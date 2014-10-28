Новости Беларуси. 28 октября — в Беларуси день анимации. Годом рождения отечественных фильмов, к слову, не только для детей считается далекий 1972. Тогда на конвеер вышли первые белорусские мультфильмы. Анимационное наследие Беларуси — порядка 200 фильмов совершенно разных жанров.

Трудно представить, но! Чтобы маленькие зрители и их родители смогли насладиться яркой картинкой, фантастическими героями и захватывающим сюжетом, добрые волшебники экрана делают ни чуть не менее фантастическую работу, объем которой, судя по всему, может исчисляться тоннами бумаги.

Отцом движущегося изображения на экране, так называемой «светящейся пантомимы», считается Эмиль Рено. В далеком 1892 изобретатель продемонстрировал почтенной парижской публике первый мультфильм. А в 1972 к выпуску анимационных лент приступила и белорусская киностудия. У истоков — мастер рисованных фильмов Владимир Голиков с незадачливым водителем-новичком и самоуверенным горе-учеником.

Анимационное наследие Беларуси — порядка двухсот фильмов. В разной технике. И обязательно с душой. Профессию аниматора запросто можно назвать божественной: они одушевляют, причем по обе стороны экрана.

Александр Щепетов, доцент Белорусской государственной академии искусств:

Это призвание, как и любая творческая работа. Поэтому в аниматоры, художники, дизайнеры идут не те люди, которые хотят быть знаменитые, а те, кто не могут этим не заниматься.

Тех, кто без этого не может, этому еще и учиться помогают. На одном из факультетов Академии искусств есть настоящая школа анимации. Такая — единственная в стране. Ее выпускники не первый год трудятся, в том числе в этой творческой мастерской. Настоящие алхимики, что и говорить.

Александра Мухомедзянова, аниматор:

Профессия такая, что надо всю жизнь учиться. Здесь нельзя на каком-то этапе сказать, что уже учиться нечему.

Пройдя все этапы технического прогресса: от целлулоидного метода до компьютерных технологий, анимационная студия способна выпускать до 10 мультфильмов любой сложности в год.

Александр Ленкин, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:

Недалеко от киностудии «Беларусьфильм» есть детский садик, где каждый год мы показываем нашу продукцию, смотрим, как дети реагируют, насколько им это интересно, насколько им это важно.

Каждый год белорусские мультфильмы участвуют в международных конкурсах и фестивалях. Их география широка: от Японии до Португалии. Чтобы снять 5 минут анимации, уходит полгода кропотливого труда. Результат — не одно поколение счастливых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.