Французский режиссёр Арно Деплешен снимает в Минске картину «Три воспоминания из моего детства»

С чем у Вас ассоциируется Франция? Скорее всего с отличным кофе и вкусными круассанами. А еще - очень хорошим кино «Короли и королева», «Любимая», «Рождественская сказка»… Французский режиссёр Арно Деплешен рассказал о своей новой картине, которую он решил снимать в Минске.

Очень поражают и восхищают Ваши работы. Особенно удивляет Ваша способность создавать сложные образы. Интересно: Ваши актёры бесприкословно Вас слушаются, или Вы иногда позволяете им импровизировать?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Я никогда не позволяю импровизировать. Я обожаю это в фильмах других, а сам предпочитаю писать сложно, чтобы актёры думали только об игре. Думали о том, как преподнести это зрителям естественно и легко. Мне нравится видеть, как актёры превозмогают препятствия, а потом доигрывают то, что было написано мною в строгой и тяжелой манере.

Практически все режиссёры используют в своих фильмах музыку, чтобы пробудить у людей эмоции. Вы используете классику и хип-хоп. Чем обусловлен именно такой выбор?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Мне нравится сопоставлять разную музыку в фильмах. Люблю Тарантино. На мой взгляд, он просто король совмещения разных стилей музыки. Он использует музыку из разных уголков света - популярную и нет. А в своих фильмах я стараюсь совмещать поп, хип-хоп, классику. Я просто стираю границу между разными стилями музыки для того, чтобы музыка звучала как единое.

Одна из характеристик Ваших фильмов - большая смена тона: между мелодрамой и комедией, ненавистью и любовью… В одной сцене в одну минут люди могут ругаться, и тут же… у них начинается любовь! Чем обусловлена такая динамика? Почему Вы умудряетесь в одну минут включить четыре идеи?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Так и быть. Я расскажу Вам о своем великом страхе. Страхе, который и сейчас мною владеет. Зритель может уснуть! Я всегда помню, как говорил Хичкок: «Я предпочитаю фильмы, скорее как куски пирога, чем, как, скорее - куски жизни!». Я же в своей скромной манере работаю с очень реалистичным материалом, но при этом создаю динамику и иду в разных направлениях. То есть если фильм превращается в мелодраму, то я тогда предпочитаю смех внутри, а если у меня получается комедия, то вставляю диалог Достоевского. Больше всего привлекает смешение жанров.

Как Вы решили стать режиссёром? Когда это произошло?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Думаю, уже в 8-9 лет я хотел быть режиссёром. Но не совсем понимал: как это? Кто это: режиссёр, постановщик, директор? Я родился в провинции. Поэтому мир кино был для меня очень абстрактным. Но я точно знал, что режиссёр имеет отношение к фильмам и его работа происходит за кадром.

На самом деле все было просто: в мои руки попала книга со списком национальных школ Франции. Нашёл слово «режиссёр», и, когда меня спросили в восемь лет: «Кем ты станешь?» я сказал: «Режиссёром!». Это был мой первый успех. А второй раз в жизни повезло, когда я смог поступить в эту школу, потому что набор был ограничен: всего двадцать человек. Потом все завертелось, закружилось… И я нашел работу.

В Минске Вы снимаете картину «Три воспоминания моего детства». Расскажите поподробнее о Вашей работе.

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Это не настоящие воспоминания. Выдуманные. Моя жизнь все-таки намного скучнее, чем то, что я делаю в кино. Эта картина переносит нас частично в те фильмы, которые я снимал раньше. Мы расскажем про жизнь героя Поля. Его детство, юность и взрослая жизнь. В первой части фильма рассказывается о знакомстве Поля с Россией, ее культурой. Его фрагмент жизни в России. Так случилось, что в 16 лет наш герой переезжает в Минск, чтобы передать русской общине документы, для того, чтобы помочь людям выехать из страны. Это немножко бессознательный и идиотский героизм нашего героя. А третья часть фильма - Франция - студенческая жизнь героя и первая любовь. И вот опять я все смешал: поэтику, шпионаж и романтику…

Почему Вы решили снимать фильм именно в Беларуси?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Прежде всего, я искал здание, чтобы передать эпоху СССР. И не нашел ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Поэтому и выбрал Минск - это здания Проспекта и серого цвета.

В съемках фильма задействованы и белорусские актёры. Что Вы можете о них сказать?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Они просто прекрасны! Это удовольствие в каждом мгновении! Они много фантазируют, играют, и это доставляет мне наивысшее удовольствие. Сегодня мы снимали сцену в музее. Зинаида Житкова… Она была просто чудесна! Интересным героем для меня стал Геннадий Фомин. Он просто неисчерпаем! И когда я уеду, я унесу с собою гораздо больше, чем ожидал.

Правда, что в Вашей картине французских детей играют белорусские мальчишки и девчонки?

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Там, скорее, подростки. Мой герой приехал в Минск на каникулы и он по сюжету встречается с одноклассниками, чтобы передать бумаги. Молодые люди, которых я пригласил на кастинг играют французов, но, к сожалению, я не могу дать им много текста.

Поделитесь впечатлениями о Минске...

Арно Деплешен, кинорежиссёр:

Могу описать только рабочую сторону, потому что некогда путешествовать. Больше всего мне везло на талант белорусских актеров и их работоспособность. Также могу отметить доброжелательность людей, которые нас принимают. А так ничего реалистичного я не встретил: только прекрасных людей и удивительные пейзажи.