«Дэдпул 2» установил новый рекорд стартовых кассовых сборов для фильмов категории 17+

Новости США. «Дэдпул 2» в ночь с 17 на 18 мая собрал 18,6 миллионов долларов. В первую же ночь своего проката кинокартина установила рекорд для фильмов с рейтингом R (17+).

Как сообщает The Hollywood Reporter, в 2016 году первый «Дэдпул» также установил рекорд, собрав 12,7 миллиона долларов, но осенью 2017 года его обошёл фильм «Оно». Экранизация романа Стивена Кинга собрала 13,5 миллиона долларов в первую ночь.

Согласно предположениям критиков, за первые выходные «Дэдпул 2» может собрать более 300 миллионов долларов. Появились и шутки, что у новых «Мстителей», наконец, появился настоящий конкурент.

Вместе с тем, из-за рейтинга R фильм теряет часть потенциальной аудитории. Но всё равно вторая часть «Дэдпула» суммарно может собрать почти миллиард долларов.