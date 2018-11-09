Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации, актёр – Григорий Сиятвинда.
Что привело Вас в Беларусь?
Григорий Сиятвинда, заслуженный артист Российской Федерации, актёр:
Грядёт премьера полнометражного фильма «Пришелец». Я приехал для того, чтобы как-то этот фильм представить, рассказать, вообще, то, что знаю про этот проект, про то, как это всё задумывалось, как это всё снималось и к чему это всё привело в результате.
Фильм «Пришелец» уже успели сравнить с голливудским фильмом «Марсианин». Как Вы считаете, это помешает фильму или, наоборот, поможет в прокате?
Григорий Сиятвинда:
Я думаю, что, наверное, одна из главных причин, почему он так долго шёл к зрителю, потому что, когда он должен был выходить, действительно, вышел голливудский фильм с Мэттом Деймоном в главной роли, с таким же названием, потому что изначально фильм назывался «Марсианин», сценарий этот назывался «Марсианин».Сейчас можно бесконечно фантазировать, почему так вышло, кто какие буквы у кого украл, но сюжет, действительно, очень был похожим.
Наш фильм, который уже «Пришелец», надо смотреть, забыв про «Марсианина» с Мэттом Деймоном абсолютно, всё-таки, не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца».
Вы играете в фильме роль шоумена. Какая задача этого героя в этой картине?
Григорий Сиятвинда:
Трудно так сказать. Вообще, в этой истории, это, наверное, скорее негативная роль, в том смысле, что всё самое бесчеловечное и бездушное представляю как раз я, то есть мой персонаж в этом фильме. Многие узнают в нём многих современных продюсеров.