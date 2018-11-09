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Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»

09 ноября 2018 09:40
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ заслуженный артист Российской Федерации, актёр Григорий Сиятвинда.

Что привело Вас в Беларусь?

Григорий Сиятвинда, заслуженный артист Российской Федерации, актёр:
Грядёт премьера полнометражного фильма «Пришелец». Я приехал для того, чтобы как-то этот фильм представить, рассказать, вообще, то, что знаю про этот проект, про то, как это всё задумывалось, как это всё снималось и к чему это всё привело в результате.

Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»-1

Фильм «Пришелец» уже успели сравнить с голливудским фильмом «Марсианин». Как Вы считаете, это помешает фильму или, наоборот, поможет в прокате?

Григорий Сиятвинда:
Я думаю, что, наверное, одна из главных причин, почему он так долго шёл к зрителю, потому что, когда он должен был выходить, действительно, вышел голливудский фильм с Мэттом Деймоном в главной роли, с таким же названием, потому что изначально фильм назывался «Марсианин», сценарий этот назывался «Марсианин».Сейчас можно бесконечно фантазировать, почему так вышло, кто какие буквы у кого украл, но сюжет, действительно, очень был похожим.

Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»-4

Наш фильм, который уже «Пришелец», надо смотреть, забыв про «Марсианина» с Мэттом Деймоном абсолютно, всё-таки, не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца».

Вы играете в фильме роль шоумена. Какая задача этого героя в этой картине?

Григорий Сиятвинда:
Трудно так сказать. Вообще, в этой истории, это, наверное, скорее негативная роль, в том смысле, что всё самое бесчеловечное и бездушное представляю как раз я, то есть мой персонаж в этом фильме. Многие узнают в нём многих современных продюсеров.

Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»-7

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# Российские актеры # Кино # Григорий Сиятвинда # Фотофакт # Кино

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