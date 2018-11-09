Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации, актёр – Григорий Сиятвинда. Что привело Вас в Беларусь? Григорий Сиятвинда, заслуженный артист Российской Федерации, актёр:

Грядёт премьера полнометражного фильма «Пришелец». Я приехал для того, чтобы как-то этот фильм представить, рассказать, вообще, то, что знаю про этот проект, про то, как это всё задумывалось, как это всё снималось и к чему это всё привело в результате.

Фильм «Пришелец» уже успели сравнить с голливудским фильмом «Марсианин». Как Вы считаете, это помешает фильму или, наоборот, поможет в прокате? Григорий Сиятвинда:

Я думаю, что, наверное, одна из главных причин, почему он так долго шёл к зрителю, потому что, когда он должен был выходить, действительно, вышел голливудский фильм с Мэттом Деймоном в главной роли, с таким же названием, потому что изначально фильм назывался «Марсианин», сценарий этот назывался «Марсианин».Сейчас можно бесконечно фантазировать, почему так вышло, кто какие буквы у кого украл, но сюжет, действительно, очень был похожим.