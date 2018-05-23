Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»

Анастасия Макеева, корреспондент:

Не за горами летние каникулы, а, значит, кто-то отправится к бабушке в деревню, а кто-то будет кататься с ветерком на аттракционах в парках. А у наших родителей, бабушек и дедушек, была уникальная возможность насладиться не только эскимо за 28 копеек, но даже посмотреть кино.

Недалеко от современного памятника Максиму Горькому находился кинотеатр «Летний». Авторам удалось создать шедевр деревянного зодчества. Он работал с 1951 по 1975 годы. Кинотеатр стал любимым местом отдыха для нескольких поколений минчан. К сожалению, в 1975 году «Летний» сгорел, и восстанавливать его не стали.

Отправиться в мир фэнтези можно было не только на деревянных креслах в «Летнем», но и за штурвалом настоящего самолета «Ли-2». В том же парке Горького, ближе к улице Первомайской, в 1963 году открылся самый оригинальный кинотеатр в Минске – «Пятый океан». Это был первый в СССР детский объект такого рода. Представьте, какой восторг на киносеансах испытывали мальчишки и девчонки, которые мечтали о небе.

Замечательной киноплощадкой стал и парк Челюскинцев. Без малого 50 лет радовал минчан кинотеатр «Радуга». Красивое деревянное здание спроектировал молодой архитектор Георгий Сысоев.

Анастасия Макеева:

Легендарную «Радугу» можно увидеть в фильме «Капитан Соври-голова» 1979 года. По сюжету братья Леша и Саша Завитайкины весело проводят каникулы. К слову, минчане называли это место Третьим экраном, здесь можно было посмотреть ленты, прошедшие во всех кинотеатрах города.

Афиши «Блеф» и «Пираты Тихого океана» остались в памяти у многих минчан. Билеты стоили всего 10 копеек, и свободных мест было предостаточно. По соседству продавали в тележках вкусное мороженое и работал тир, в котором можно было пострелять с пневматической винтовки. Одним словом, идеальное место для отдыха. Но с появлением больших модерновых кинотеатров, маленькие деревянные быстро потеряли популярность и пришли в упадок.Так, в 90-х «Радуга» исчезла из культурной жизни Минска.