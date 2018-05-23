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Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»

23 мая 2018 07:48
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Не за горами летние каникулы, а, значит, кто-то отправится к бабушке в деревню, а кто-то будет кататься с ветерком на аттракционах в парках. А у наших родителей, бабушек и дедушек, была уникальная возможность насладиться не только эскимо за 28 копеек, но даже посмотреть кино.    

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-1

Недалеко от современного памятника Максиму Горькому находился кинотеатр «Летний». Авторам удалось создать шедевр деревянного зодчества. Он работал с 1951 по 1975 годы. Кинотеатр стал любимым местом отдыха для нескольких поколений минчан. К сожалению, в 1975 году «Летний» сгорел, и восстанавливать его не стали.    

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-4

Отправиться в мир фэнтези можно было не только на деревянных креслах в «Летнем», но и за штурвалом настоящего самолета «Ли-2». В том же парке Горького, ближе к улице Первомайской, в 1963 году открылся самый оригинальный кинотеатр в Минске – «Пятый океан». Это был первый в СССР детский объект такого рода. Представьте, какой восторг на киносеансах испытывали мальчишки и девчонки, которые мечтали о небе.

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-7

Замечательной киноплощадкой стал и парк Челюскинцев. Без малого 50 лет радовал минчан кинотеатр «Радуга». Красивое деревянное здание спроектировал молодой архитектор Георгий Сысоев.

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-10

Анастасия Макеева:
Легендарную «Радугу» можно увидеть в фильме «Капитан Соври-голова» 1979 года. По сюжету братья Леша и Саша Завитайкины весело проводят каникулы. К слову, минчане называли это место Третьим экраном, здесь можно было посмотреть ленты, прошедшие во всех кинотеатрах города.

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-13

Афиши «Блеф» и «Пираты Тихого океана» остались в памяти у многих минчан. Билеты стоили всего 10 копеек, и свободных мест было предостаточно. По соседству продавали в тележках вкусное мороженое и работал тир, в котором можно было пострелять с пневматической винтовки. Одним словом, идеальное место для отдыха. Но с появлением больших модерновых кинотеатров, маленькие деревянные быстро потеряли популярность и пришли в упадок.Так, в 90-х «Радуга» исчезла из культурной жизни Минска. 

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-16

Но был у советской детворы еще один хит – мобильный кинотеатр! Во двор въезжал автобус с надписью «Малютка» на борту, в котором показывали мультфильмы. Там было тесно, но зрители этого не замечали.

Уникальные кадры. Где в Минске находился кинотеатр «Летний», и как выглядел легендарный автобус «Малютка»-19

# Кинотеатры Минска # Кино # Анастасия Макеева # Фотофакт # Кино

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