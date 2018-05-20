Люк Бессон подозревается в изнасиловании 27-летней актрисы

Новости Франции. 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвиняет французского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании.

Как сообщает Le Figaro, по словам актрисы, изнасилование произошло 17 мая в одном из парижских отелей. Девушка общалась с Бессоном за чашкой чая, после чего потеряла сознание. Когда Сэнд Ван Рой пришла в сознание, она пришла к выводу, что над ней был совершён акт насилия. Девушка обратилась в полицию.

Люк Бессон узнал, что его подозревают в изнасиловании, когда он уже был в США. Режиссёр отрицает все обвинения в свой адрес. С актрисой они знакомы около двух лет.

Люк Бессон снял свой первый фильм «Предпоследний» в 1981 году, где он был одновременно продюсером, режиссёром, сценаристом и актёром. Наиболее известные его работы это «Пятый элемент», «Леон», «Такси 1, 2, 3, 4, 5», «Револьвер», «Люси». Всего у режиссёра около ста кинокартин.