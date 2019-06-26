Роксолана. Как стать женой султана?

Хрестоматийной уже стала ирония в отношении девчонок, мечтающих замуж за принца на белом коне (а лучше на мерседесе), арабского шейха или нефтегазового патриота из России. Но случается-то у них чаще не «по мечте», а как жизнь сама повернет. Правда, изредка поворачивает, куда надо. Но раз на миллион.

Одна такая история была 500 лет назад. Как-то в гарем султана Османской империи Сулеймана I Великолепного привели новенькую 15-летнюю наложницу-славянку. Султан, по свидетельствам источников, был человеком передовых взглядов, образованным. Подданные уважали его за справедливые решения, борьбу с коррупцией, управленческий талант. Империя процветала. Но он при его прогрессивности был сыном своего времени и падишахом, поэтому и имел общежитие наложниц и прочие атрибуты султанской власти. Султан без гарема? Вы где такое видели?

Девушку назвали Хюррем. Какая разница, каким было имя её до плена. Зато новое означало «Приносящая радость», что, очевидно, соответствовало характеру. Озорство и показная независимость новенькой «зацепили» 26-летнего Сулеймана. Всё чаще обращая на весёлую Хюррем внимание, он отмечал, что она неплохо поет и быстро учится восточным танцам, свободно держится в общении. Другие такими не были. После первой совместной ночи она ещё больше удивила султана, попросив в качестве предложенного вознаграждения не колечко с камешком, а разрешение ходить в библиотеку дворца. Кто знает, был это хитрый ход или искренняя жажда знаний.

С той поры девушка стала всерьёз интересовать Великолепного. Была Хюррем не красавица, но с головой. Много читала, довольно быстро изучила арабский, турецкий и персидский языки, латынь. Увлеклась архитектурой, психологией. Чтобы понравиться, она не облизывала взглядами своего хозяина, как её подруги по гарему, а сочиняла стихи и оды в его честь. Наконец, уважая законы империи, она приняла ислам. Всё это способствовало ещё и духовному сближению молодых людей. А в 1530-м году, когда ей исполнилось 24, они официально поженились. Сулейман распустил гарем, Хюррем сняла паранджу и стала консортом – законной супругой правящего монарха. У них родились пятеро сыновей и дочь. Но материнские заботы не помешали султанше оставаться помощницей мужу в его государственных делах. Сулейман доверял ей всё больше, и она старалась честно делить его бремя. Когда затяжная турецко-персидская война истощила казну Османской империи, Хюррем предложила открыть в городах винные и табачные магазины. Ей также принадлежит идея углубить дно Золотой бухты в Стамбуле для захода больших судов. Она взялась строить бани, больницы и школы, открыла столовые для нищих. А в политических вопросах она вообще оказалась незаменимой.

Европейские вельможи её называли Роксоланой. Так окрестил султаншу посол Священной Римской империи – по названию племени, населявшего в 1-м тысячелетии земли севернее Черного моря. Он, видно, что-то знал. И это имя закрепилось за ней в истории. Женщину уважали послы и великие монархи Европы. Они восторгались ее умом, манерами, тем, что говорила и вела с ними переписку на их же языках, могла поддержать любую тему. Конечно же, этим она повышала авторитет как самого Сулеймана, так и империи. Муж ею гордился.

Если вы подумали, что на чужбине всё у Роксоланы складывалось так гладко, то я вас разочарую. Чтобы выйти замуж за султана и занять место рядом, надо иметь характер. Ей часто приходилось за себя бороться. Подчиненным султана очень не нравилось, что иностранка влияет на государственную политику, распоряжается бюджетом. Они выдумывали о ней всякие небылицы, звали ведьмой, плели интриги, чтобы избавиться. Бывшие «любимые наложницы» также не дремали. Роксолана и сама беспокоилась, что молодость её ушла, и султан может пригреть какую-нибудь юную пассию. Так что приходилось проявлять хитрость и действовать. Она путем интриг устранила конкурентов своего сына Сулима, расчистив ему путь к трону, отодвинула близких к султану людей. Историки утверждают, что эти комбинации не всегда отличались честностью, потому как преждевременно ушли в иной мир сын Сулеймана от другой наложницы, мать султана, несколько приближенных. Словом, всё как обычно в верхах.

Роксолана и сама неизвестно от чего умерла. Это случилось в 1562 году. Ей было 57. Есть версия, что ей самой подсунули выпить какую-то гадость. А есть и прозаичная – от простуды. Давно было! Убитый горем султан повелел похоронить жену на территории самой величественной в Стамбуле мечети, во дворе которой позже построен был мавзолей. Турки до наших дней хранят память об иностранке, которая прославила их страну.

…А в маленьком украинском городке Рогатин стоит на площади большой монумент в честь Анастасии Лисовской – дочери местного священника Гаврилы. При чем здесь она? Так она и есть Роксолана. Девчонка в один из татарских набегов была захвачена в плен и на турецком рынке продана в рабство. Многие исследователи той поры утверждают, что это правда.

Так судьба умеет исполнять свои «па».

Ваш В.Д.