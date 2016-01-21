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Такой белый «Оскар»: звезды призывают комика Криса Рока отказаться от ведения церемонии

21 января 2016 15:26
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Новости США. Американские темнокожие знаменитости призывают комика Криса Рока отказаться от роли ведущего церемонии «Оскар» из-за отсутствия среди номинантов афроамериканцев.

Такой белый «Оскар»: звезды призывают комика Криса Рока отказаться от ведения церемонии-1


Крис Рок

Актеры, певцы и телеведущие просят Криса быть солидарным.

50 Cent, рэпер (в Instagram):
Крис, пожалуйста, не веди «Оскар». Ты много значишь для нас, парень, не делай этого. Пожалуйста. 

Известный по пятой части кинофильма «Форсаж» темнокожий актер Тайриз Гибсон в интервью журналу People также призвал Криса Рока отказаться вести церемонию.

Церемония вручения наград американской Академии киноискусств запланирована на 28 февраля 2016 года.

Напомним, за месяц с небольшим до церемонии вручения «Оскара» вокруг кинопремии разгорелся скандал. После объявления номинантов выяснилось, что среди претендентов на главную кинонаграду нет ни одного афроамериканца.

Бойкотировать церемонию вручения золотых статуэток призвали продюсер и актер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт-Смит. А в сети Twitter стал набирать популярность хэштег #OscarsSoWhite («Такой белый Оскар»).

Что ответила на это американская киноакадемия? Подробности здесь

# Оскар # Фотофакт # Кино # Крис Рок

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