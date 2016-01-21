Такой белый «Оскар»: звезды призывают комика Криса Рока отказаться от ведения церемонии

Новости США. Американские темнокожие знаменитости призывают комика Криса Рока отказаться от роли ведущего церемонии «Оскар» из-за отсутствия среди номинантов афроамериканцев.
Новости США. Американские темнокожие знаменитости призывают комика Криса Рока отказаться от роли ведущего церемонии «Оскар» из-за отсутствия среди номинантов афроамериканцев.
Крис Рок
Актеры, певцы и телеведущие просят Криса быть солидарным.
50 Cent, рэпер (в Instagram):
Крис, пожалуйста, не веди «Оскар». Ты много значишь для нас, парень, не делай этого. Пожалуйста.
Известный по пятой части кинофильма «Форсаж» темнокожий актер Тайриз Гибсон в интервью журналу People также призвал Криса Рока отказаться вести церемонию.
Церемония вручения наград американской Академии киноискусств запланирована на 28 февраля 2016 года.
Напомним, за месяц с небольшим до церемонии вручения «Оскара» вокруг кинопремии разгорелся скандал. После объявления номинантов выяснилось, что среди претендентов на главную кинонаграду нет ни одного афроамериканца.
Бойкотировать церемонию вручения золотых статуэток призвали продюсер и актер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт-Смит. А в сети Twitter стал набирать популярность хэштег #OscarsSoWhite («Такой белый Оскар»).
Что ответила на это американская киноакадемия? Подробности здесь.