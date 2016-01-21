Как это работает: шотландец написал программу, сочиняющую новые эпизоды для «Друзей»

Новости Шотландии. Программист Энди Пэнди написал программу, способную писать сценарии для культового сериала «Друзья». Он добавил в базу данных искусственной нейронной сети сценарии всех эпизодов телешоу, после чего та начала создавать свои собственные. «Получилось забавно», – признают поклонники сериала.

Созданные сцены выглядят примерно так:

Фиби: О, леди! Ты должна подойти к нему прыжками! (Все плачут).

Чендлер: Итак, Фиби нравятся мое нижнее белье.

Моника: Цыплячий Боб!

Чендлер (в кексе, бежит к девушкам, чтобы заплакать): Могу ли я получить какие-нибудь подарки?ъ