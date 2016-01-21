Как это работает: шотландец написал программу, сочиняющую новые эпизоды для «Друзей»

Новости Шотландии. Программист Энди Пэнди написал программу, способную писать сценарии для культового сериала «Друзья». Он добавил в базу данных искусственной нейронной сети сценарии всех эпизодов телешоу, после чего та начала создавать свои собственные. «Получилось забавно», – признают поклонники сериала.
Созданные сцены выглядят примерно так:
Фиби: О, леди! Ты должна подойти к нему прыжками! (Все плачут).
Чендлер: Итак, Фиби нравятся мое нижнее белье.
Моника: Цыплячий Боб!
Чендлер (в кексе, бежит к девушкам, чтобы заплакать): Могу ли я получить какие-нибудь подарки?ъ
Американские издания отмечают, что если в будущем создавать сценарии будут подобные программы, телешоу станут гораздо интереснее.
Напомним, в прошлом году «Друзей» признали лучшим сериалом всех времен.
Журналисты провели опрос, участие в котором приняли почти три тысячи актеров, режиссеров и продюсеров. Познакомиться с ТОП-10 лучших сериалов по версии издания The Hollywood Reporter можно здесь.
В проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» мы рассказывали о том, как молодежный ситком «Друзья» перевернул жизнь актрисы Дженнифер Энистон. Сериал стал настоящим прорывом в карьере 26-летней девушки – она буквально вмиг стала кинозвездой. Подробнее здесь.