В Норвегии открыли самый маленький кинотеатр в мире, он располагается в газетном киоске

Новости Норвегии. Самый маленький кинотеатр в мире открылся в норвежском Тромсе. Зал рассчитан всего на двух зрителей. А располагается он в бывшем газетном киоске.

Транслировать фильмы здесь будет киномеханик.

В течение недели в крошечном кинотеатре можно смотреть по одной ленте в день. По словам организаторов, технические характеристики зала не уступают обычным. Стоимость одного билета составляет 500 норвежских крон (более Br1,1 млн).

Правда, кинотеатр просуществует недолго, всего лишь до 24 января, на время 26-го международного кинофестиваля.