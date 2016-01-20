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В Норвегии открыли самый маленький кинотеатр в мире, он располагается в газетном киоске

20 января 2016 17:26
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Новости Норвегии. Самый маленький кинотеатр в мире открылся в норвежском Тромсе. Зал рассчитан всего на двух зрителей. А располагается он в бывшем газетном киоске.

Транслировать фильмы здесь будет киномеханик. 

В течение недели в крошечном кинотеатре можно смотреть по одной ленте в день. По словам организаторов, технические характеристики зала не уступают обычным. Стоимость одного билета составляет 500 норвежских крон (более Br1,1 млн).

Правда, кинотеатр просуществует недолго, всего лишь до 24 января, на время 26-го международного кинофестиваля.

Правомерно ли, что администрация кинотеатра запрещает проносить в зал еду и напитки? Консультация юриста здесь

# Книга рекордов Гиннесса # Кино

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