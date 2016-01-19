На Крещение актриса Олеся Судзиловская стала мамой

Новости России. 41-летняя актриса театра и кино во второй раз стала мамой. Радостное событие случилось 19 января. В этот день православные верующие отмечают Крещение Господне .

Олеся Судзиловская (на странице в Instagram): С Крещением Господнем! И вот теперь точно уже с рождением нашего малыша! В нашей семье появился еще один Мужчина! Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Это второй мальчик в семье Олеси Судзиловской и ее мужа Сергея Дзебаня. Старшему – Артему – 7 лет.

Несколько лет назад в интервью журналу «7 дней» Олеся Судзиловская признавалась: «После появления на свет Артема мне стало понятно: я родилась для того, чтобы у меня были дети. И Темочка – только начало этого пути… Все больше мечтается о девочке – милом таком чуде с хвостиками».