Прямой эфир

На Крещение актриса Олеся Судзиловская стала мамой

19 января 2016 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 41-летняя актриса театра и кино во второй раз стала мамой. Радостное событие случилось 19 января. В этот день православные верующие отмечают Крещение Господне.

На Крещение актриса Олеся Судзиловская стала мамой -1

Олеся Судзиловская (на странице в Instagram):
С Крещением Господнем! И вот теперь точно уже с рождением нашего малыша! В нашей семье появился еще один Мужчина!


Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Это второй мальчик в семье Олеси Судзиловской и ее мужа Сергея Дзебаня. Старшему – Артему – 7 лет.

Несколько лет назад в интервью журналу «7 дней» Олеся Судзиловская признавалась: «После появления на свет Артема мне стало понятно: я родилась для того, чтобы у меня были дети. И Темочка – только начало этого пути… Все больше мечтается о девочке – милом таком чуде с хвостиками».

# Звезды # Фотофакт # Кино # Дети # Олеся Судзиловская

Другие новости рубрики

Все новости
Скандал вокруг премии «Оскар»: американская киноакадемия изменит состав жюри
19 января 2016 12:28

Скандал вокруг премии «Оскар»: американская киноакадемия изменит состав жюри

«Алан всегда поддерживал меня»: трогательное письмо Дэниела Рэдклиффа Алану Рикману
16 января 2016 17:43

«Алан всегда поддерживал меня»: трогательное письмо Дэниела Рэдклиффа Алану Рикману

Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником
16 января 2016 14:22

Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником