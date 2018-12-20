Супергерои и новый Тарантино. Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Названы самые ожидаемые фильмы будущего года.
Список составил портал о кино IMDb. Рейтинг основывался на данных самого ресурса и интереса пользователей.
Больше всего в 2019 году зрители хотят увидеть вторую часть сражения команды Мстителей с Таносом, фильм о девушке-супергерое Капитане Марвел и новую работу Квенитина Тарантино с Ди Каприо и Питтом.
«Мстители: Финал». Фото: imdb.com
В десятку самых ожидаемых фильмов года вошли «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», «Люди Икс: Темный Феникс», «Однажды в Голливуде», «Ирландец», «Оно 2», «Стекло», «Джокер», «Алладин» и «Хеллбой».
Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу
«Капитан Марвел». Фото: Marvel Studios
«Однажды в Голливуде». Фото: Andrew Cooper, CTMG
«Люди Икс: Темный Феникс». Фото: Doane Gregory
В начале декабря были названы десять лучших фильмов 2018 года (читайте здесь).