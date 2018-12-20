Супергерои и новый Тарантино. Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

Названы самые ожидаемые фильмы будущего года.

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Больше всего в 2019 году зрители хотят увидеть вторую часть сражения команды Мстителей с Таносом, фильм о девушке-супергерое Капитане Марвел и новую работу Квенитина Тарантино с Ди Каприо и Питтом.