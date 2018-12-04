Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу

Новости США. Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел». Главную роль в картине сыграет оскароносная Бри Ларсон.
Новости США. Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел». Главную роль в картине сыграет оскароносная Бри Ларсон.
Фото: imdb.com
В центре сюжета фильма история женщины-супергероя Кэрол Дэнверс, которая является одним из самых могущественных персонажей киновселенной. Поговаривают, что она сможет одолеть даже Таноса.
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Фото: imdb.com
Свою силу героиня получает после взаимодействия с расой инопланетян кри. Теперь ей предстоит разрешить межгалактический конфликт.
Джуд Лоу присоединился к киновселенной Marvel
Этот фильм станет приквелом ко всем событиям киновселенной Marvel. Действия картины происходят в 90-е годы. Кроме Бри Ларсон в фильме сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу и Бен Мендельсон.
Фото: imdb.com
Фильм выйдет в прокат в марте 2019 года.