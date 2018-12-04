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Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу

04 декабря 2018 08:42
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Новости США. Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел». Главную роль в картине сыграет оскароносная Бри Ларсон.

Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу-1

Фото: imdb.com

В центре сюжета фильма история женщины-супергероя Кэрол Дэнверс, которая является одним из самых могущественных персонажей киновселенной. Поговаривают, что она сможет одолеть даже Таноса.

Джош Бролин: главный злодей 2018 года (читайте далее).

Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу-4

Фото: imdb.com

Свою силу героиня получает после взаимодействия с расой инопланетян кри. Теперь ей предстоит разрешить межгалактический конфликт.

Джуд Лоу присоединился к киновселенной Marvel

Этот фильм станет приквелом ко всем событиям киновселенной Marvel. Действия картины происходят в 90-е годы. Кроме Бри Ларсон в фильме сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу и Бен Мендельсон.

Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу-7

Фото: imdb.com

Фильм выйдет в прокат в марте 2019 года.

# Кино # Кино # Бри Ларсон # Джуд Лоу # Капитан Марвел

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