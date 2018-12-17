Прямой эфир

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ

17 декабря 2018 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заветные статуэтки в разных номинациях претендовали десятки работ со всей страны. Торжественная церемония прошла в столичном Доме кино. Подробности в видеоматериале Ольги Коршун.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-1

Ольга Коршун, СТВ:
Церемония награждения уже подходит к своему завершению. На протяжении нескольких часов в зале царила и продолжает царить особая атмосфера, ведь это первая Национальная кинопремия. Кино – это отдельный мир, наполненный творчеством и своей магией. Возможно поэтому и символ у конкурса немного магический. Это лист папоротника, который переходит в киноленту.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-4

Хочется пожелать, чтобы папараць-кветка, найденная хоть и не в купальскую ночь, принесла обладателям удачу и успех.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-7

Уникальный символ был создан специально для конкурса, в котором 20 номинаций: сегодня выбирают и лучший фильм, и лучшего режиссера, и лучшего композитора. Всего на конкурс было подано 170 заявок, прошло несколько отборочных туров. Одним словом, членам жюри пришлось потрудиться, чтобы рассмотреть все белорусские фильмы в деталях.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-10

Людмила Саенкова, председатель жюри первой Национальной кинопремии:
Больше чем уверена, что эта премия будет набирать авторитет и будет давать стимул молодым авторам работать, делать свое кино. Судя по тому, как много желающих было заявиться в этой премии, премия существует и у нее есть будущее.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-13

Этот конкурс журналисты уже окрестили «белорусским Оскаром». Атмосферу попытались воссоздать соответствующую. Символическая красная дорожка, платья в пол, блистательные улыбки, вспышки фотокамер – одним словом, белорусские звезды сошли сегодня с экранов. Еще до церемонии мы попытались узнать, волнуются ли наши номинанты перед таким выходом на сцену.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-16

Вера Полякова, актриса:
Кинопремия проходила все время стороной. Поэтому я очень рада, что она все-таки состоится сегодня. Пускай достойные получат награды. Я в номинации с двумя своими студентками уже, ныне выпускницами – выдающимися, талантливыми артистками.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-19

Было очень много претендентов. И если я осталась в тройке лидеров, значит, уже я где-то победила. Скорее всего, больше саму себя, чем кого-то.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-22

Елена Дубровская, актриса:
Надо стремиться к тому, чтобы мы были действительно как Голливуд. Чтобы он был не «белорусским Оскаром», а действительно нашей папараць-кветкай, о которой бы узнал весь мир. Хорошо, что мы начали такую кинопремию. И дай бог, что будет стимул, будут новые работы, все будут стремиться что-то выигрывать.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-25

Имена победителей, конечно, держали в строгом секрете. Но пора уже хотя бы частично раскрыть главную интригу, кто же они – обладатели первой Национальной кинопремии.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-28

Уже выбрали лучшего сценариста, композитора, монтажера, художника по костюмам, оператора. Безусловно, самые интригующие номинации оставили на конец церемонии.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-31

Лучшей актрисой второго плана стала Валентина Гарцуева за роль в фильме «Снайпер». За лучшую главную женскую роль боролись три претендентки, но победа у Веры Поляковой. Награду ей принесло участие в «Ой, ма-моч-ки! - 2». Лучшим режиссером назвал Александр Анисимов за работу над фильмом «Следы на воде».

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-34

Конечно, это уже мастера своего дела. Но сегодня прозвучало много и новых имен. Возможно, это будущие звезды не только нашего, но и мирового кино.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-37

Алеся Кокошникова, директор первой Национальной кинопремии:
В этом году Национальной кинопремии Беларуси – быть! У нас ждут игровое кино, телесериалы, анимационные фильмы, документальное и короткометражное. Для меня лично, пожалуй, самые две главные номинации – это «За вклад в отечественный кинематограф» и «За вклад в зарубежный».

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-40

Сегодня не только день рождения первой Национальной кинопремии, но и День белорусского кино. Хочется надеяться, что отмечать его вот в такой форме станет нашей хорошей традицией, которая поможет сделать наше, белорусское кино, наши фильмы еще более интересными и качественными.

Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ-43

# Кинопремии # Кино # Ольга Коршун # Людмила Саенкова # Вера Полякова # Елена Дубровская # Алеся Кокошникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят?
17 декабря 2018 10:07

Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят?

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов
13 декабря 2018 15:04

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
13 декабря 2018 15:02

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик