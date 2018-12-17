Лауреаты и церемония первой Национальной кинопремии Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заветные статуэтки в разных номинациях претендовали десятки работ со всей страны. Торжественная церемония прошла в столичном Доме кино. Подробности в видеоматериале Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Церемония награждения уже подходит к своему завершению. На протяжении нескольких часов в зале царила и продолжает царить особая атмосфера, ведь это первая Национальная кинопремия. Кино – это отдельный мир, наполненный творчеством и своей магией. Возможно поэтому и символ у конкурса немного магический. Это лист папоротника, который переходит в киноленту.

Хочется пожелать, чтобы папараць-кветка, найденная хоть и не в купальскую ночь, принесла обладателям удачу и успех.

Уникальный символ был создан специально для конкурса, в котором 20 номинаций: сегодня выбирают и лучший фильм, и лучшего режиссера, и лучшего композитора. Всего на конкурс было подано 170 заявок, прошло несколько отборочных туров. Одним словом, членам жюри пришлось потрудиться, чтобы рассмотреть все белорусские фильмы в деталях.

Людмила Саенкова, председатель жюри первой Национальной кинопремии:

Больше чем уверена, что эта премия будет набирать авторитет и будет давать стимул молодым авторам работать, делать свое кино. Судя по тому, как много желающих было заявиться в этой премии, премия существует и у нее есть будущее.

Этот конкурс журналисты уже окрестили «белорусским Оскаром». Атмосферу попытались воссоздать соответствующую. Символическая красная дорожка, платья в пол, блистательные улыбки, вспышки фотокамер – одним словом, белорусские звезды сошли сегодня с экранов. Еще до церемонии мы попытались узнать, волнуются ли наши номинанты перед таким выходом на сцену.

Вера Полякова, актриса:

Кинопремия проходила все время стороной. Поэтому я очень рада, что она все-таки состоится сегодня. Пускай достойные получат награды. Я в номинации с двумя своими студентками уже, ныне выпускницами – выдающимися, талантливыми артистками.

Было очень много претендентов. И если я осталась в тройке лидеров, значит, уже я где-то победила. Скорее всего, больше саму себя, чем кого-то.

Елена Дубровская, актриса:

Надо стремиться к тому, чтобы мы были действительно как Голливуд. Чтобы он был не «белорусским Оскаром», а действительно нашей папараць-кветкай, о которой бы узнал весь мир. Хорошо, что мы начали такую кинопремию. И дай бог, что будет стимул, будут новые работы, все будут стремиться что-то выигрывать.

Имена победителей, конечно, держали в строгом секрете. Но пора уже хотя бы частично раскрыть главную интригу, кто же они – обладатели первой Национальной кинопремии.

Уже выбрали лучшего сценариста, композитора, монтажера, художника по костюмам, оператора. Безусловно, самые интригующие номинации оставили на конец церемонии.

Лучшей актрисой второго плана стала Валентина Гарцуева за роль в фильме «Снайпер». За лучшую главную женскую роль боролись три претендентки, но победа у Веры Поляковой. Награду ей принесло участие в «Ой, ма-моч-ки! - 2». Лучшим режиссером назвал Александр Анисимов за работу над фильмом «Следы на воде».

Конечно, это уже мастера своего дела. Но сегодня прозвучало много и новых имен. Возможно, это будущие звезды не только нашего, но и мирового кино.

Алеся Кокошникова, директор первой Национальной кинопремии:

В этом году Национальной кинопремии Беларуси – быть! У нас ждут игровое кино, телесериалы, анимационные фильмы, документальное и короткометражное. Для меня лично, пожалуй, самые две главные номинации – это «За вклад в отечественный кинематограф» и «За вклад в зарубежный».