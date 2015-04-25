Первая фотография Джареда Лето в роли Джокера вызвала бурную реакцию в соцсетях

Музыкант и актер Джаред Лето, обычно носящий бороду и длинные волосы, еще в марте изменил свой привычный образ для будущей роли. «Я уже скучаю по своей бороде», – так он прокомментировал снимок, на котором изображены его пока собранные в хвост волосы и ножницы парикмахера.

Чуть позже, уже в интервью, актер рассказал, что для роли ему приходится набирать вес.

Джаред Лето (журналу Billboard): Возможность примерить на себя такой почти шекспировский характер – вот что дают современные комиксы и графические романы, не так ли? Этот красивый, но совершенно сумасшедший характер – огромный вызов для меня. Я стараюсь сейчас набрать много веса. То есть я ем каждые два часа – я поглощаю просто тонны еды. Правда, далеко не всем поклонникам новый образ кумира, пусть и киношный, пришелся по душе. Некоторые даже обрушились на актера и певца по совместительству с критикой.

Словно предугадывая подобные ситуации, Джаред однажды сказал: «Одобрение со стороны вовсе не является необходимостью. Хорошо, когда Вы его получаете. Но если нет, не позволяйте этому мешать Вам быть самим собой. Я имею в виду, если бы я всегда ждал одобрения, то я бы никогда не выступал на сцене. Но бойтесь подвергаться критике. Комментарии могут Вас расстроить, но Вы также можете извлечь из них полезные уроки».

5 советов от Джареда Лето, у которого «не было другого выбора, кроме как связать жизнь с творчеством» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Премьера «Отряда самоубийц» запланирована на август 2016 года. Кроме Лето, в фильме играют Уилл Смит, Том Харди, Марго Робби и Джей Кортни.



«Отряд самоубийц» по одноимённым комиксам DC Comics расскажет о команде суперзлодеев из вселенной комиксов DC, которую сформировало правительство США для выполнения секретных операций. За участие в них пойманным злодеям обычно смягчают приговоры.